Помогу сделать качественный сайт за сравнительно небольшую оплату. Всегда рад сотрудничеству

Я Сергей, очень приятно. Занимаюсь Front-end разработкой, помогу сделать качественный сайт за сравнительно небольшую оплату.

Что входит в мою работу:

- принимаю макет (изображение/дизайн будущего сайта);

- анализирую макет;

- обговариваю вопросы касательно оптимизации, редактирования сайта;

- разрабатываю продукт (ваш сайт).

Результат, который вы получаете:

- готовый сайт, который открывается в любом браузере на любом устройстве.