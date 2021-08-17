Помогу сделать качественный сайт за сравнительно небольшую оплату. Всегда рад сотрудничеству
Я Сергей, очень приятно. Занимаюсь Front-end разработкой, помогу сделать качественный сайт за сравнительно небольшую оплату.
Что входит в мою работу:
- принимаю макет (изображение/дизайн будущего сайта);
- анализирую макет;
- обговариваю вопросы касательно оптимизации, редактирования сайта;
- разрабатываю продукт (ваш сайт).
Результат, который вы получаете:
- готовый сайт, который открывается в любом браузере на любом устройстве.