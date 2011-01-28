sergodanilov

Зада была обсуждена и оценена, сделана за пару часов. После того оказалось что нужно переделать, и по новому условию реализация невозможна (отловить клик во фрейме чужого домена) Изначально поставленная и оцененная задача в процессе была изменена (на не выполняемую), после чего заказчик "соскочил", сами думайте. Потраченное время и выполненная работа до сих пор не оплачена, каких то 10$