sergodanilov

Желателен опыт работы с Api и API ADmitad еще больше. Сайт нужен под ключ. Жду конкретных предложений по срокам, опыту, реализации, цене. 1. Каталог офферов (магазинов) по категориям ...
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить выгрузку и автообновление купонов из CPA-сети и отшлифовать под красивую и удобною таксономию по магазинам, категориям магазинов, виду промокодов (акции, скидки и т.п.). и подружить с купонной темой на wp. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Шаблонные заявки не рассматриваю – это не сайт знакомств! Итак, Привет! Нужен сайт с реферальной системой, современным дизайном (первое попавшееся visitweb.com) главной, только небольшим размером, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. нужно сделать парсинг сайта 35000 страниц, перевод текста и опубликовать в wordpress – это будет сайт отзывов. нужны настройки количества спарсенных страниц, добавления полей Перевод ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
есть скрипт - он работает, но мне нужно 1.в пункте 2). чтобы после первого клика (в окно ифрейма) скрипт прекращал работу и окно пропадало 2.прикрутить куки, которые можно настроить цифрами ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Добрый день! есть сайт http://pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. нарисовать классную шапочку 2. небольшой дизайн футера ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Добрый день! есть сайт pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. укоротить и перерисовать шапочку ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
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Добрый день! есть сайт pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. укоротить и перерисовать шапочку 2. сдвинуть кликабельное лого влево (как на ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Продвинуть сайт о чае и кофе http://teamoty.com/ повысить пузо до 100 бюджет, сроки?Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад