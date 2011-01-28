sergodanilov

Сергей sergodanilov

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Чай кофе потанцуем

Отзывы фрилансеров

CarambusHD
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
4 балла
11 лет назад
Допилить скрипт - прерывание после первого клика
Зада была обсуждена и оценена, сделана за пару часов. После того оказалось что нужно переделать, и по новому условию реализация невозможна (отловить клик во фрейме чужого домена) Изначально поставленная и оцененная задача в процессе была изменена (на не выполняемую), после чего заказчик "соскочил", сами думайте. Потраченное время и выполненная работа до сих пор не оплачена, каких то 10$
xxxdieselxxx2
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Перерисовать тему Wordpress
WordPress
Очень хороший заказчик. Внятно объясняет поставленную задачу, знает чего хочет, рекомендую всем сотрудничать. Оплата быстрая и своевременная.
Виталий сделал хорошую работу, кое-что правили походу процесса, все коррективы были учтены. Без нервов - легко и просто общаться. Рекомендую!
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