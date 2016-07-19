Здравствуйте друзья. Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога: создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете. Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и ...
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу грамотного, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог. Тематика блога: создание сайтов на вордпресс, раскрутка и заработок в интернете. Желательно чтобы вы разбирались в СЕО и способах заработка ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет! Надо выполнить верстку блога с нуля. Макет в PSD-формате и ТЗ на верстку готовы, покажу уже выбранному исполнителю в личку. Блог зарегистрирован на хосте FASTVPS. Движок WordPress установлен. Необходимые плагины установлены. Верстка должна ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Сайт должен быть адаптивным, т.е. корректно отображаться в ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад