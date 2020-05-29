Здравствуйте уважаемый клиент!
Пишут одни боты или дилетанты?
Уделите мне 20 секунд. Я готов Вам помочь.
Настраиваю и веду Яндекс Директ и Adwords + таргетированную рекламу ВК, ФБ, Инстаграм до Результата.
Увеличиваю ROI – когда мой клиент кладет на рекламу 1 тыс руб, а зарабатывает 5-10 тыс руб!
Что я могу Вам предложить:
• Профессиональная ручная настройка контекстной и таргетированной рекламы.
• Соблюдение сроков. Всегда.
• Адекватная цена. По умолчанию.
• Всегда на связи
Опыт работы – более 7 лет с бюджетами до 200 000р/день.
Разработка рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google Adwords и таргетированной рекламы.
- Стратегический подход к делу (реклама работает только в комплексе директ + сайт)
- создание РК "под ключ"
- полный аудит РК и сайта, настройка на базе предыдущих РК, если они были
- подбор СЯ
- анализ тематики и конкурентов
- ведение РК (отслеживание объявлений, убирание ненужных, улучшение объявлений)
- аналитика
Любые способы оплаты включая безналичный расчет.
Портфолио
- Клиент: лесная холдинговая компания «Алтайлес»97 просмотров
- Клиент: спортивный клуб «Чемпион»110 просмотров
- Клиент: Алтайский государственный институт культур108 просмотров
- Клиент: интернет-магазин водно-моторной техники106 просмотров
- Ремонт квартир/офисов в Москве и МО73 просмотра
- Строительство домов в Санкт-Петербурге и области76 просмотров
- Грузоперевозки по РФ75 просмотров
- Ремонт стиральных машин в Москве74 просмотра
- Банкротство физ. лиц в Челябинске74 просмотра
- ИМ "Хобби-Маркет" – Товары для рукоделия80 просмотров
- ИМ "Давинчи" – Продажа отделочных материалов76 просмотров
- Автошкола "Вариант"83 просмотра