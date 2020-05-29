Основной принцип в работе – обеспечить окупаемость инвестиций и прибыль клиента

Здравствуйте уважаемый клиент!

Пишут одни боты или дилетанты?

Уделите мне 20 секунд. Я готов Вам помочь.

Настраиваю и веду Яндекс Директ и Adwords + таргетированную рекламу ВК, ФБ, Инстаграм до Результата.

Увеличиваю ROI – когда мой клиент кладет на рекламу 1 тыс руб, а зарабатывает 5-10 тыс руб!

Что я могу Вам предложить:

• Профессиональная ручная настройка контекстной и таргетированной рекламы.

• Соблюдение сроков. Всегда.

• Адекватная цена. По умолчанию.

• Всегда на связи

Опыт работы – более 7 лет с бюджетами до 200 000р/день.

Разработка рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google Adwords и таргетированной рекламы.

- Стратегический подход к делу (реклама работает только в комплексе директ + сайт)

- создание РК "под ключ"

- полный аудит РК и сайта, настройка на базе предыдущих РК, если они были

- подбор СЯ

- анализ тематики и конкурентов

- ведение РК (отслеживание объявлений, убирание ненужных, улучшение объявлений)

- аналитика

Любые способы оплаты включая безналичный расчет.