Дизайн, верстка

Дизайн и верстка оригинал-макетов рекламно-полиграфической продукции (проспекты, буклеты, брошюры, листовки, плакаты, календари, видеокассеты, наружная реклама, упаковка, POS-материалы и др.). Разработка фирменного стиля. Подготовка графических материалов – ретушь, коллаж, цветокоррекция. Работа с цветовыми пространствами RGB, CMYK, Pantone. Prepress. Генерация PS, PDF файлов. Pабота со шрифтами (руссификация, коррекция, конвертация). Профессиональное владение программами: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, FontLab. Платформа: Macintosh и PC. Работа с клиентами: Panasonic, BASF, Ингосстрах, Balkanpharma, Actavis, Salamander, Promet, Honda, Vitek, Fic-Medical, Копейка и др. Отдельные образцы работ представлены на: https://freelance.ru/sergik