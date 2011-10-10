sergun12377

Имею свободное время не менее 6 часов фактической работы днем и 5 дней в неделю. Интернет - безлим до 70 Мбит/с. e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$90
0 баллов
12 лет назад
Сначала Вадим сказал, что к установленнлму им сроку будет готова расшифровка только 300 минут из 700. Потом когда срок прошел, оказалось, что "редактируется" только 30 минут. Высылает он мне их уже вторые сутки :( Жаль потреченного времени.
$4
10 баллов
12 лет назад
Вадим молодец, отлично расшифровал не самую простую аудио запись.
Ответный отзыв
Очень здорово когда серьезный заказчик так оценивает работу фрилансера. Значит мы попали в колею. Пока это пара разовых работ. С Дарьей хочется развивать постоянное и долговременное сотрудничество.
$20
10 баллов
12 лет назад
Расшифровка сделана очень качественно. Очень довольна работой с Вадимом.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Дарьей. При принятии проекта, была договоренность, что оплата поступит через 4-5 дней, но Дарья оплатила сразу после готовности работы. Приятное общение и вообще надежный заказчик. Я то принял к выполнению проект, потому что стаж Дарьи без отрицательных отзывов о многом говорит.