Сергей Виноградов sergynchiksergynchik
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- MediSprav - медицинский макет299 просмотров
- Обложка для трека222 просмотра
- Обложка для трека255 просмотров
- Дизайн портфолио218 просмотров
- Сайт для хип-хоп группы Knockout240 просмотров
- Без названия239 просмотров
- Футбольный блог308 просмотров
- Рнб портал265 просмотров
- Блог о скоростных авто263 просмотра
- Авто блог о модных машинах322 просмотра
- Профессиональная организация праздников315 просмотров
- Сайт о ресивирах openbox299 просмотров