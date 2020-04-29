serhii_2020

Профессиональная тематика - все о безопасности( экономическая, информационная, кадровая и т.д.) История, религия, страны, обычаи, люди

Образование - высшее военное. Бизнес- образование - MBA - Лондонскя бизнес-школа Открытого университета Великобритании. Бизнес-школа "Сколково".

Увлечение - чтение, все жанры. Предпочтение -фантастика и история, биографии выдающихся людей.

Разработка теоретических основ безопасности бизнеса (информационная, экономическая, кадровая, физическая, управленческая) в современных условиях.