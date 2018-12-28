serhii_cho

Привет всем! Я Бекенд программист, который занимается разработкой сайтов различной сложности на фреймворке Laravel уже более года. Специализируюсь по PHP Laravel, SQL, MySQL, Apache. Из фронтенда есть опыт работы с Vue.js и само собой HTML с CSS. Далее подробно о знаниях каждой из этих технологий.

=| PHP7 |= Начал путь в PHP июня 2017, освоил OOP, PHPUnit, фреймворк Laravel, Composer. Есть хорошее понимание как устроены системы классов, типизации, пространства имен, функции обратной связи, функциональное программирование, DRY code и т.д. Свободно ориентируюсь в документации php.net и laravel.com.

=| MySQL | SQL | Redis |= Есть опыт в установке и подключении MySQL и Redis для связки их с PHP Laravel приложением. Также знания SQL на высоком уровне, хорошо владею mysql через терминал.

=| JavaScript |= Управление поведения DOM дерева на высоком уровне. Без проблем напишу любой скрипт для любой задачи в рамках работы с DOM. Сторонник функционального программирования в JS. Хорошо знаю Vue.js и есть небольшой опыт работы с VueRouter и Vuex, Webpack, npm. Не считаю JS приоритетным языком в своей работе, и отдаю большее предпочтение работы на стороне сервера.

=| Bonus| = Использую Git (GitHub, Bitbucket), Linux, Vim