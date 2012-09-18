Добрый день!

Меня зовут Сергей.

Я в дизайне 2 года. Это то, чем мне нравится зарабатывать себе на жизнь и то, в чем можно совершенствоваться постоянно.

Стоимость моих услуг:

- создание дизайна сайтов от 150$;

- создание логотипов от 40$;

- статические и gif баннеры от 10$;

- фирменный стиль от 100$;

- визитки, буклеты от 30$;

- верстка сайтов по макету от 200$;

- верстка рекламнои и полиграфической продукции (буклеты, журналы, футболки, ручки ...) - от 50$;

Работаю по схеме: Техническое задание - Работа - Оплата - Исходники. Предоплата - 30 %, если дизайн Вас не устроит, верну деньги, но мне тоже нужно видеть, что Вы заинтересованы в работе.

Соблюдаю сроки.

Всегда объективно рассчитываю свои силы.

Знаю, что такое хороший дизайн, ровная верстка, правило золотого сечения, основы маркетинга.

С удовольствием берусь за интересные проекты. В работе для меня главное - качественный результат

и соответствие его запросу. Всегда открыт к сотрудничеству!

Принимаю оплату по PayPal и переводу на карточку.