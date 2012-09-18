Добрый день!
Меня зовут Сергей.
Я в дизайне 2 года. Это то, чем мне нравится зарабатывать себе на жизнь и то, в чем можно совершенствоваться постоянно.
Стоимость моих услуг:
- создание дизайна сайтов от 150$;
- создание логотипов от 40$;
- статические и gif баннеры от 10$;
- фирменный стиль от 100$;
- визитки, буклеты от 30$;
- верстка сайтов по макету от 200$;
- верстка рекламнои и полиграфической продукции (буклеты, журналы, футболки, ручки ...) - от 50$;
Работаю по схеме: Техническое задание - Работа - Оплата - Исходники. Предоплата - 30 %, если дизайн Вас не устроит, верну деньги, но мне тоже нужно видеть, что Вы заинтересованы в работе.
Соблюдаю сроки.
Всегда объективно рассчитываю свои силы.
Знаю, что такое хороший дизайн, ровная верстка, правило золотого сечения, основы маркетинга.
С удовольствием берусь за интересные проекты. В работе для меня главное - качественный результат
и соответствие его запросу. Всегда открыт к сотрудничеству!
Принимаю оплату по PayPal и переводу на карточку.