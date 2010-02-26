Направления работы:
- Php + MySQL + HTML + CSS
- Проектирование, прокладка, настройка и администрирование сетей
- Основы UNIX-систем
- Обслуживание, наладка, ремонт компьютерной техники
Образование:
- Киевский энергетический техникум
- НТУУ «КПИ», факультет «Электроэнерготехники и автоматики», специальность «Электрические сети и системы». Дата окончания: февраль 2005г.
Опыт работы:
- СВС «Днепр», должность: инженер (август-сентябрь 2002 г.);
- Информационное Агентство УНИАН, должность: инженер-программист (с января 2003г.)
Языки:
- украинский,
- русский,
- английский (на уровне чтения тех. документации).
О себе:
- пунктуальный,
- целеустремленный,
- аккуратный,
- легко и быстро обучаем.