serhio

Гость serhio

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Направления работы:

- Php + MySQL + HTML + CSS

- Проектирование, прокладка, настройка и администрирование сетей

- Основы UNIX-систем

- Обслуживание, наладка, ремонт компьютерной техники

Образование:

- Киевский энергетический техникум

- НТУУ «КПИ», факультет «Электроэнерготехники и автоматики», специальность «Электрические сети и системы». Дата окончания: февраль 2005г.

Опыт работы:

- СВС «Днепр», должность: инженер (август-сентябрь 2002 г.);

- Информационное Агентство УНИАН, должность: инженер-программист (с января 2003г.)

Языки:

- украинский,

- русский,

- английский (на уровне чтения тех. документации).

О себе:

- пунктуальный,

- целеустремленный,

- аккуратный,

- легко и быстро обучаем.

PHPMySQLHTMLCSS