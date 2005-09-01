serhiyzablotskiy

Заблотский Сергей Александрович
Дата рождения: 08 января 1988
Место жительства: г. Ровно
Телефон: (0362) 62-92-63
0673634762
e-mail: [email protected]
Образование высшее:
Период обучения: 2002 – 2004
Вуз: Компьютерная академия "Шаг"
Специальность: программист
Город: Ровно
Вуз: Национальный университет водного хозяиства и природоиспользования
Факультет: Прикладной математики и компьютерно-интегрированных систем
Специальность: Автоматизированное управление технологическими процессами
Статус: специалист
Период обучения: 1.09.2005-30.06.2010
Знание иностранных языков:
Английский - средний уровень
Русский - в совершенстве
Навыки:
Знание PHP, HTML 4.0/XHTML/CSS, JavaScript, SQL, Web-сервер Apache, СУБД MySQL, Interbase;
программирование: C/С++, ООП, Visual C++/MFC, Java 2 SE;
графика: Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash;
администрирование: аппаратное обеспечение компьютера, построение локальных и глобальных сетей, межсетевое взаимодействие на базе протокола IP, прикладные протоколы и службы TCP/IP,
Программирование PLC (LAD, STL, SCL, SFC, CFC, FBD), SCADA-систем.
Знание построения промышленных сетей (Ethernet, Industrial Ethernet, Profibus, Modbus), работа с OPC.
Установка, настройка, тех. обслуживание промышленного оборудования.
Електрик 3-го розряда.
владею "слепым" методом набора текста.
Стаж работы:
ПАТ "Волынь-цемент", инженер АСУТП, 2010-до настоящего времени.
Личные качества
Ответственный, пунктуальный, целеустремлённый, легко обучаемый.