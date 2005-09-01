serhiyzablotskiy

Заблотский Сергей Александрович

Дата рождения: 08 января 1988

Место жительства: г. Ровно

Телефон: (0362) 62-92-63

0673634762

e-mail: [email protected]

Образование высшее:

Период обучения: 2002 – 2004

Вуз: Компьютерная академия "Шаг"

Специальность: программист

Город: Ровно

Вуз: Национальный университет водного хозяиства и природоиспользования

Факультет: Прикладной математики и компьютерно-интегрированных систем

Специальность: Автоматизированное управление технологическими процессами

Статус: специалист

Период обучения: 1.09.2005-30.06.2010

Знание иностранных языков:

Английский - средний уровень

Русский - в совершенстве

Навыки:

Знание PHP, HTML 4.0/XHTML/CSS, JavaScript, SQL, Web-сервер Apache, СУБД MySQL, Interbase;

программирование: C/С++, ООП, Visual C++/MFC, Java 2 SE;

графика: Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash;

администрирование: аппаратное обеспечение компьютера, построение локальных и глобальных сетей, межсетевое взаимодействие на базе протокола IP, прикладные протоколы и службы TCP/IP,

Программирование PLC (LAD, STL, SCL, SFC, CFC, FBD), SCADA-систем.

Знание построения промышленных сетей (Ethernet, Industrial Ethernet, Profibus, Modbus), работа с OPC.

Установка, настройка, тех. обслуживание промышленного оборудования.

Електрик 3-го розряда.

владею "слепым" методом набора текста.

Стаж работы:

ПАТ "Волынь-цемент", инженер АСУТП, 2010-до настоящего времени.

Личные качества

Ответственный, пунктуальный, целеустремлённый, легко обучаемый.