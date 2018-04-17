serhsucces

Самый приятный и открытый исполнитель
Всех приветствую !
Меня зовут Сергей .. Я специализируюсь на разработке Логотипов и Баннеров .
Опыт в этой сфере составляет 3 года , успешно работаю в англоязычном инете .
С некоторыми из моих работ вы можете ознакомится в моем портфолио !
Моя фантазия и мой прекрасный опыт , даст вам возможность получить действительно профессиональный дизайн , отличающийся от виденного Вами в Рунете , на более высоком уровне .
- Пунктуальность – это одна из моих главных качеств , ведь время это самое ценное что у нас есть.
- Приятная и приемлемая ЦЕНА именно для вас !
Что я умею :
- Логотипы различной сложности
- Баннеры
- Шапки для сайтов, обложки
- Визитки
- Личные Сообщения на weblancer.net
- Эл.почта - [email protected]