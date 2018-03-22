serik5

Сергей Колесников serik5

 
57 летКазахстан/Сарканд
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Обработка, ретушь фотографий ,замена фона,авторские открытки,приглашения и многое другое. Обработка по вашему пожеланию. Цена будет зависеть от сложности работы. Пишите, присылайте фото, будем работать.

Знание программ Photoshop

PhotoshopРетушь фото
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