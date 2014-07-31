Здравствуйте, уважаемые Заказчики и Коллеги!

Раз Вы зашли на эту страничку, значит Вас заинтересовала моя персона. Рассказать немного о себе? Хвалить себя точно не буду, так как это явно не мой профиль:). Я думаю, лучшими показателями качества моей работы могут быть только отзывы о сотрудничестве со мной. Одно я могу сказать с уверенностью: я всегда все делаю на совесть, вне зависимости от цены вопроса. Я за справедливость и честность, чего жду всегда и от других. Иного просто не приемлю, поскольку не верю, что хорошие дела могут развиваться на фундаменте недоверия.