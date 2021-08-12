Пиано - коуч

Колесник Сергей Олегович, учился музыке столько лет, что даже неприлично в этом признаваться. Окончил музыкальное училище как хоровой дирижёр и пианист, Киевскую Консерваторию - как пианист. Плотно занимался изучением джазовой импровизации, участвовал во всевозможных проектах - от барочной оперы, как солист-вокалист, до руководителя джаз-бенда. Потом понял, что играть и петь иногда мало, надо и рассказывать что-то о музыке, поэтому давал лекции для немузыкантов, создал сообщество Homo Musicus, проводя встречи где угодно - в коворкингах, офисах и т.д., участвовал в проектах Svitlo-concert как лектор, давал сольные концерты как классический пианист.

Убеждён, что музыка - язык, как и всякий другой. У нас всегда есть выбор: просто выучить на нём стишок, не очень понимая, о чём он, либо же научиться на нём свободно выражать свои мысли. Я за второе.

Гарантирую, что научу играть любого, уже на первом уроке будем музицировать, а не мучиться, играя сухие упражнения. Играть - просто, ведь любые сложные задачи состоят из ряда простых!