seriussam77712

Получите консультацию в сфере онлайн-образования от эксперта совершенно бесплатно.

Всем привет. Занимаю должность Project managerа в онлайн-школе.

Могу бесплатно помочь Вам советом, о том:

— как сделать мвп и протестировать свою гипотезу;

— какие должны быть показатели теста, что бы ваш проект был финансово привлекателен;

— утп, анализ ЦА, анализ конкурентов, ваши конкурентные преимущества;

— как должна быть воронка и как ее сформировать;

— какие пакеты должны быть и как определить цену на продукт;

— как сделать сайт на конструкторе;

— как увеличить конверсию сайта, конверсию в заявку, конверсию в оплату;

— какие сервисы нужны для работы, как их подключить и связать между собой(конструктор сайтов, срм, мессенджер, сервис емейл рассылок, сервис смс/пуш уведомлений, сервис для онлайн-обучения, сервис проведения вебинаров, сервис приема платежей)

— как прописать программу для вебинара, презентация (что должно быть в продажной части);

— на каких условиях договориться с экспертом и как понять что эксперт не подходит;

— в какую сторону развивать проект и максимизировать прибыль;

— где искать трафик-менеджеров/отдел продаж на аутсорсе;

— на какой форме налогообложения лучше вести этот бизнес.