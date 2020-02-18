seriussam77712

Артем Бидненко seriussam77712seriussam77712
Всем привет. Занимаю должность Project managerа в онлайн-школе.
Могу бесплатно помочь Вам советом, о том:
— как сделать мвп и протестировать свою гипотезу;
— какие должны быть показатели теста, что бы ваш проект был финансово привлекателен;
— утп, анализ ЦА, анализ конкурентов, ваши конкурентные преимущества;
— как должна быть воронка и как ее сформировать;
— какие пакеты должны быть и как определить цену на продукт;
— как сделать сайт на конструкторе;
— как увеличить конверсию сайта, конверсию в заявку, конверсию в оплату;
— какие сервисы нужны для работы, как их подключить и связать между собой(конструктор сайтов, срм, мессенджер, сервис емейл рассылок, сервис смс/пуш уведомлений, сервис для онлайн-обучения, сервис проведения вебинаров, сервис приема платежей)
— как прописать программу для вебинара, презентация (что должно быть в продажной части);
— на каких условиях договориться с экспертом и как понять что эксперт не подходит;
— в какую сторону развивать проект и максимизировать прибыль;
— где искать трафик-менеджеров/отдел продаж на аутсорсе;
— на какой форме налогообложения лучше вести этот бизнес.