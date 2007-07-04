Обо мне :D
Привет! Я Сергей - верстальщик из Краснодарского края. И я обожаю кофе!!)
Да, мне всего лишь 16 лет, я учусь в колледже и очень люблю программировать. Занимаюсь любительском волейбол уже 2 года, поддерживаю здоровый образ жизни (только перед кофе не могу устоять) и учавствую в различных мероприятиях.
Я долго учился верстке, много практиковался и мне нравится это дело =) К работе я подхожу максимально ответственно, за счет использования дополнительных инструментов (Gulp, SCSS) достигаю большой скорости и высокого качества работы.
Что вы получите по итогу моей работы?
Мои сайты:
Адаптивны, в работе я использую Flexbox и метод Mobile-First
Кроссбраузерны, за счет CSS префиксов
Оптимизированы, я сжимаю готовый код и изображения
Технологии работы: HTML, CSS(SCSS), JavaScript, Gulp
Кроме базовых технология верстки, я хорошо знаю JavaScript и могу добавить вашему сайту интерактива и плавности!
Однако, я не занимаюсь натяжкой на CMS (WordPress, OpenCart и прочие). Это связано с тем, что во время учебы я максимально отдавал себя верстке, за счет чего достиг высокого профессионализма именно в этом направлении.
Что мне нужно для работы?
Макет. В любом современном графическом редакторе (Figma, Sketch, Photoshop)
ТЗ или пожелания к работе. Это позволит вам получить на выходе результат, удовлетворяющий все ваши прихоти: интерактив, анимации, плавность.
Что касается срока и стоимости, то они рассчитываются индивидуально для каждого проекта и согласованно с заказчиком.
Мои контакты :D
WhatsApp: +79183984337
Вконтакте: @seriy202008
Портфолио
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