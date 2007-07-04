Пить кофе и верстать сайты - все что нужно для счастья!

Обо мне :D

Привет! Я Сергей - верстальщик из Краснодарского края. И я обожаю кофе!!)

Да, мне всего лишь 16 лет, я учусь в колледже и очень люблю программировать. Занимаюсь любительском волейбол уже 2 года, поддерживаю здоровый образ жизни (только перед кофе не могу устоять) и учавствую в различных мероприятиях.

Я долго учился верстке, много практиковался и мне нравится это дело =) К работе я подхожу максимально ответственно, за счет использования дополнительных инструментов (Gulp, SCSS) достигаю большой скорости и высокого качества работы.

Что вы получите по итогу моей работы?

Мои сайты:

Адаптивны , в работе я использую Flexbox и метод Mobile-First

Кроссбраузерны , за счет CSS префиксов

Оптимизированы, я сжимаю готовый код и изображения

Технологии работы: HTML, CSS(SCSS), JavaScript, Gulp

Кроме базовых технология верстки, я хорошо знаю JavaScript и могу добавить вашему сайту интерактива и плавности!

Однако, я не занимаюсь натяжкой на CMS (WordPress, OpenCart и прочие). Это связано с тем, что во время учебы я максимально отдавал себя верстке, за счет чего достиг высокого профессионализма именно в этом направлении.

Что мне нужно для работы?

Макет. В любом современном графическом редакторе (Figma, Sketch, Photoshop) ТЗ или пожелания к работе. Это позволит вам получить на выходе результат, удовлетворяющий все ваши прихоти: интерактив, анимации, плавность.

Что касается срока и стоимости, то они рассчитываются индивидуально для каждого проекта и согласованно с заказчиком.

Мои контакты :D

WhatsApp: +79183984337

Вконтакте: @seriy202008