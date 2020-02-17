Автор коммерческих текстов | Копирайтер
Привет! Меня зовут Сергей — я автор коммерческих текстов (копирайтер). Опыт работы — полтора года. Есть наработанное портфолио.
Я практикую незамысловатый копирайтинг, где каждое слово осмыслено, а канцеляризмы и размытые фразочки полностью истребляются. Только конкретика - только хардкор...
Стоимость - 300 руб. за 1 000 символов.
Перечень услуг:
- Тексты для Landing Page;
- SMM посты;
- Контент-маркетинг;
- Бесплатный анализ уже имеющихся текстов на сайтах и бизнес-страничках.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 6 рекламных текстов для ТГ-канала World Of Pets138 просмотров
- ЖК "Черноморский"144 просмотра
- Топ 3 лучших СУБД в 2019 году140 просмотров
- Арканы в Dota 2111 просмотров
- Продающий текст "Букеты из клубники"132 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Отлично поработали - хорошая обратная связь и интересные мысли по выполняемым текстам :)
Ответный отзыв
Общительный заказчик, которому не лень уточнить моменты, если у исполнителя возникают вопросы. Не токсичный и приятный в общении, оплачивает работу вовремя. Рекомендую)
Копирайтинг
1 отзыв
$4/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$8/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга