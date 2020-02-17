Автор коммерческих текстов | Копирайтер

Привет! Меня зовут Сергей — я автор коммерческих текстов (копирайтер). Опыт работы — полтора года. Есть наработанное портфолио.

Я практикую незамысловатый копирайтинг, где каждое слово осмыслено, а канцеляризмы и размытые фразочки полностью истребляются. Только конкретика - только хардкор...

Стоимость - 300 руб. за 1 000 символов.

Перечень услуг:

- Тексты для Landing Page;

- SMM посты;

- Контент-маркетинг;

- Бесплатный анализ уже имеющихся текстов на сайтах и бизнес-страничках.