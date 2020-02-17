serj2tigi

Сергей Тигиев serj2tigi

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Автор коммерческих текстов | Копирайтер

Привет! Меня зовут Сергей — я автор коммерческих текстов (копирайтер). Опыт работы — полтора года. Есть наработанное портфолио.

Я практикую незамысловатый копирайтинг, где каждое слово осмыслено, а канцеляризмы и размытые фразочки полностью истребляются. Только конкретика - только хардкор...

Стоимость - 300 руб. за 1 000 символов.

Перечень услуг:

- Тексты для Landing Page;

- SMM посты;

- Контент-маркетинг;

- Бесплатный анализ уже имеющихся текстов на сайтах и бизнес-страничках.

Тексты для сайта
Отзывы заказчиков
dweb077
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Рекламный пост.
Отлично поработали - хорошая обратная связь и интересные мысли по выполняемым текстам :)
Общительный заказчик, которому не лень уточнить моменты, если у исполнителя возникают вопросы. Не токсичный и приятный в общении, оплачивает работу вовремя. Рекомендую)
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$4/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$8/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга