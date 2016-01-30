serj_ulanov

Выполняю дипломные, контрольные и иные работы по спецтехнологии и иным предметам для учащихся ПТУзов по специальности №строительные отделочные работы.

Здравствуйте, я житель города Гродно. С 2011 по 2012 год обучался в ГГПЛ строителей № 1, по специальности строительные отделочные работы, окончив на отлично и имею 3 единичные квалификации: маляр, штукатур, плиточник 4 разряда. Во время обучения занимался репетиторством и преподаванием на общественных началах, чем достиг огромных результатов: разработал собственный учебный материал, учебную программу, новые методики и пр. В результате чего за 2 недели свободного посещения моих факультативов у учащихся увеличился средний балл на 2 ед. в среднем, что является огромным результатом. Сам написал дипломную работу на отлично. Имею трудовой стаж 3 года с идеальной репутацией специалиста по строительству, как общему, так и отделочным работам. Скоро буду получать пятые разряды.

Хочу принимать заказы на написание дипломных и курсовых работ по отделочным (в первую очередь) и общестроительным работам. Телефон: +375293418067. велком.