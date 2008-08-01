serj_yemelin

Сергей Емелин serj_yemelin

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Serj Yemelin

Емелин Сергей Иванович

Дата рождения: 09 ноября 1987 (21 полный год)

Место жительства: Александрия, Красностуденческая 39

Телефон: +380967979065, +380951014098

Эл. почта: [email protected]

Регион: Кировоград

Дизайнер

Цель:

Дизайн и разработка печатной продукции, Креатив, Реклама, PR, Визуализация идей для рекламных кампаний

+ желание развиваться

Опыт работы

c 08.2008 - наст. время

Дизайнер. Рекламное агентство "Апельсин" (реклама),

г. Александрия. Кировоградская обл.

Образование

09.2005 - 07.2010 неоконченное высшее (4курс) КИРУЭ, специальность "Дизайн",

09.2004 - 06.2009 высшее (5 курс) КИРУЭ, специальность "Учет и Аудит"

Навыки работы с компьютером, ПО:

Adobe Photoshop, 5 - CS4 (100%) (опыт работы около 8 лет)

Adobe Illustrator CS3 (80%)

Corel Draw X3 (80%)

3dsMax 8 - 2009 + V-ray 1,5 (30%)

Visio 2003-2007 (90%) Dreamveawer (50%)

Adobe Flash (50%) QuarkXpress (50%)

Microsoft Office (Word,Exel etc.)(слепой набор)

Навыки работы с интернет (опыт около 6лет).

Умею рисовать руками

Портфолио: www.yemelin.gallery.ru

Языки

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Английский — средний

Требования к вакансии.

Желаемая должность: Дизайнер

Вид занятости: Полная занятость, Удаленная работа

Желаемый регион работы: Киев

Разделы размещения резюме: Дизайн, творчество; Маркетинг, реклама, PR

Дополнительно о себе:

2006-2007 Служба в армии "в/ч А1201"

Водительские права категория: "В"

Портфолио