Емелин Сергей Иванович
Дата рождения: 09 ноября 1987 (21 полный год)
Место жительства: Александрия, Красностуденческая 39
Телефон: +380967979065, +380951014098
Эл. почта: [email protected]
Регион: Кировоград
Дизайнер
Цель:
Дизайн и разработка печатной продукции, Креатив, Реклама, PR, Визуализация идей для рекламных кампаний
+ желание развиваться
Опыт работы
c 08.2008 - наст. время
Дизайнер. Рекламное агентство "Апельсин" (реклама),
г. Александрия. Кировоградская обл.
Образование
09.2005 - 07.2010 неоконченное высшее (4курс) КИРУЭ, специальность "Дизайн",
09.2004 - 06.2009 высшее (5 курс) КИРУЭ, специальность "Учет и Аудит"
Навыки работы с компьютером, ПО:
Adobe Photoshop, 5 - CS4 (100%) (опыт работы около 8 лет)
Adobe Illustrator CS3 (80%)
Corel Draw X3 (80%)
3dsMax 8 - 2009 + V-ray 1,5 (30%)
Visio 2003-2007 (90%) Dreamveawer (50%)
Adobe Flash (50%) QuarkXpress (50%)
Microsoft Office (Word,Exel etc.)(слепой набор)
Навыки работы с интернет (опыт около 6лет).
Умею рисовать руками
Портфолио: www.yemelin.gallery.ru
Языки
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Английский — средний
Требования к вакансии.
Желаемая должность: Дизайнер
Вид занятости: Полная занятость, Удаленная работа
Желаемый регион работы: Киев
Разделы размещения резюме: Дизайн, творчество; Маркетинг, реклама, PR
Дополнительно о себе:
2006-2007 Служба в армии "в/ч А1201"
Водительские права категория: "В"
Портфолио
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