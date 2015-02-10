serjantjojo1

Личные сведения
Волкова Дина Васильевна
25 лет (10.09.1989), женщина
Город проживания Москва
Гражданство Россия
Семейное положение не замужем
Дети нет
Мобильный телефон +7 (968) 9152819
Профессиональные
навыки и знания:
опыт работы в call центре, уверенный и опытный пользователь ПК
Художник по дереву
(Квалифицированный специалист)
Август 2011 - Октябрь 2012 (1 год и 2 месяца)
ООО Мастерская подарков (Искусство, культура)
Должностные обязанности и достижения:
Художник по дереву.
Опыт работы 2 года в должности Оператор call центра и оператор ПК
Сентябрь 2014 — Январь 2015 (около года)
Интернет магазин цифровой техники , Москва
должность- Менеджер
(Приём по звонков, обработка и формирование заказов на компьютере, консультирование клиентов, работа с сайтом)
Март 2013 — Август 2014 (1 год)
ооо единая справочная служба , http://dis-tel.ru/informatsionno-spravochnye-uslugi
Специалист call центра
(Предоставление справочной информации и консультирование абонентов, оперативный поиск и подбор нужных предприятию сотрудников, подбор персонала)