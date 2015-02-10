serjantjojo1

Личные сведения

Волкова Дина Васильевна

25 лет (10.09.1989), женщина

Город проживания Москва

Гражданство Россия

Семейное положение не замужем

Дети нет

Мобильный телефон +7 (968) 9152819

Профессиональные

навыки и знания:

опыт работы в call центре, уверенный и опытный пользователь ПК

Художник по дереву

(Квалифицированный специалист)

Август 2011 - Октябрь 2012 (1 год и 2 месяца)

ООО Мастерская подарков (Искусство, культура)

Должностные обязанности и достижения:

Художник по дереву.

Опыт работы 2 года в должности Оператор call центра и оператор ПК

Сентябрь 2014 — Январь 2015 (около года)

Интернет магазин цифровой техники , Москва

должность- Менеджер

(Приём по звонков, обработка и формирование заказов на компьютере, консультирование клиентов, работа с сайтом)

Март 2013 — Август 2014 (1 год)

ооо единая справочная служба , http://dis-tel.ru/informatsionno-spravochnye-uslugi

Специалист call центра

(Предоставление справочной информации и консультирование абонентов, оперативный поиск и подбор нужных предприятию сотрудников, подбор персонала)