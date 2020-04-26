serjik2020

Сергий Белый serjik2020

 
39 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтер Рерайтер
  • Работаю копирайтером и рерайтером уже более 1 года.
  • Не срываю сроки и соблюдаю все требования заказчика.С удовольствием напишу для Вашего сайта уникальную, вкусную, сочную статью на любую тему:
  • - юридической;
  • - узкоспециальной технической;
  • - об онлайн-казино, финансовых пирамидах, сетевом маркетинге и предоставлении интимных услуг.
  • В остальном, рассмотрю все предложенные Вами варианты и быстро приступлю к работе.
  • Срок выполнения: 2 дня