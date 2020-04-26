serjik2020

Копирайтер Рерайтер
- Работаю копирайтером и рерайтером уже более 1 года.
- Не срываю сроки и соблюдаю все требования заказчика.С удовольствием напишу для Вашего сайта уникальную, вкусную, сочную статью на любую тему:
- - юридической;
- - узкоспециальной технической;
- - об онлайн-казино, финансовых пирамидах, сетевом маркетинге и предоставлении интимных услуг.
- В остальном, рассмотрю все предложенные Вами варианты и быстро приступлю к работе.
- Срок выполнения: 2 дня
Действие аккаунта приостановлено!