Web-Designer / Ux / Ui

Профессиональная разработка дизайна для веба, качественно и в срок.

Опыт разработки дизайна более 8 лет.

Разрабатываю исключительно уникальный дизайн, не работаю с шаблонами.



Создаю от сайта-визитки до больших интернет-магазинов и порталов, личные кабинеты и различные интерфейсы, разрабатываю UI-KIT's, информационные архитектуры, прототипы, мобильные приложения.



Всегда на связи и никуда не пропадаю, работаю на результат.

Обращайтесь и я сделаю для вас классный дизайн.



Работаю по всему миру, открыт для интересных предложений.