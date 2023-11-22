Web-Designer / Ux / Ui
Профессиональная разработка дизайна для веба, качественно и в срок.
Опыт разработки дизайна более 8 лет.
Разрабатываю исключительно уникальный дизайн, не работаю с шаблонами.
Создаю от сайта-визитки до больших интернет-магазинов и порталов, личные кабинеты и различные интерфейсы, разрабатываю UI-KIT's, информационные архитектуры, прототипы, мобильные приложения.
Всегда на связи и никуда не пропадаю, работаю на результат.
Обращайтесь и я сделаю для вас классный дизайн.
Работаю по всему миру, открыт для интересных предложений.
Я против войны в Украине!