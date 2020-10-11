serker

Сергей serker

 
51 годУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработка (Python, PHP, Yii2, jQuery, Bootstrap); CMS: Django, WordPress, PrestaShop, Drupal;
PHPPythonWordPressBootstrapDrupalPrestashopjQueryDjangoYii