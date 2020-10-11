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Сергей
serker
serker
51 год
Украина
/
Донецк
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработка (Python, PHP, Yii2, jQuery, Bootstrap); CMS: Django, WordPress, PrestaShop, Drupal;
PHP
Python
WordPress
Bootstrap
Drupal
Prestashop
jQuery
Django
Yii
Портфолио
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Заполнение описания строительных товаров
113 просмотров
Заполнение каталога товаров new.cabel.com.ua
111 просмотров
Заполнение каталога товаров cabel.com.ua
135 просмотров
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