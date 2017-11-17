Веб-дизайнер
Выполняю: веб-дизайн сайтов, обработка фотографий, полиграфия, верстка
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Портфолио
- Гуашь160 просмотров
- Графика159 просмотров
- Акварель194 просмотра
- Иконка "зеленое яблоко"248 просмотров
- Иконки для игр152 просмотра
- Иконка для мобильного приложения153 просмотра
- Мимика робота273 просмотра
- Пиктограммы169 просмотров
- Иконки для сайта143 просмотра
- Шар125 просмотров
- Иконка164 просмотра
- Творческий кризис175 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$25/час
от $50
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$25/час
от $150
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $50
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$25/час
от $500
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $300от 1 дня
нет рейтинга