serlen

Елена Борисова serlen

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Веб-дизайнер

Выполняю: веб-дизайн сайтов, обработка фотографий, полиграфия, верстка

Дизайн сайта
Портфолио
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HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50
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Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$25/час
от $50
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$25/час
от $150
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $50
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$25/час
от $500
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $25
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $300от 1 дня
нет рейтинга
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