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- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Мы компания производитель кожгалантерейной продукции turtle.com.ua Нужен текст e-mail письма на русском языке, которое отправим компаниям занимающихся оптовой продажей аналогичной продукции или компаниям которые продают такую продукцию через свои магазины. Планируется предложить два вида продукции. Обложки для ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для изготовления клише нужны авторские рисунки. Образцы того что хочу в прикрепленых файлах. Тематика практически любая. Рисунок чернобелый без полутонов формат - EPS, AI,CDR для клише как правило нужен негатив все прикрепленные рисунки кроме огурцов это негативИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен контен менеджер для сайта по продаже ноутбуков, планшетных компьютеров, электнонных книг, смартфонов http://proteh.com.ua/ желателен опыт работы по даной тематике, сылки на работы.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка логотипов, визитки, элементы дизайна, банерыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад