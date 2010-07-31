sern

Сергей Найда sern

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать шаблон на Опенкарт

    Нужно внести изменения в шаблон.Правки нужно на главной, страница товар, страница категорий, корзина и оформление заказа.Есть старый интернет магазин [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fturtle.com.ua]turtle.com.ua[/url] , нужно доработать на временном доменне [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fturtle.kyiv.ua]turtle.kyiv.ua[/url] изменения, залить товары со старого сайта, а после ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст рекламного письма

    Мы компания производитель кожгалантерейной продукции turtle.com.ua Нужен текст e-mail письма на русском языке, которое отправим компаниям занимающихся оптовой продажей аналогичной продукции или компаниям которые продают такую продукцию через свои магазины. Планируется предложить два вида продукции. Обложки для ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Клише для тиснения на коже

    Для изготовления клише нужны авторские рисунки. Образцы того что хочу в прикрепленых файлах. Тематика практически любая. Рисунок чернобелый без полутонов формат - EPS, AI,CDR для клише как правило нужен негатив все прикрепленные рисунки кроме огурцов это негатив

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер

    Нужен контен менеджер для сайта по продаже ноутбуков, планшетных компьютеров, электнонных книг, смартфонов http://proteh.com.ua/ желателен опыт работы по даной тематике, сылки на работы.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Написать текст рекламного письма
Отличный заказчик, сотрудничеством вполне довольна. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Сразу поняла что хочу. Оперативно внесла правки.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
13 лет назад
R-store приватный (для AlexsimA)
Сергей - образцовый Заказчик. Сначала полностью оплатил:))) Потом мудро руководил моими руками. Я очень довольна. И то, что сделано, мне нравиться....
Все что хотел все сделано. Быстро, вменяемая цена, нужно было несколько работ подправить или переделать то тоже договорились. Для меня у AlexsimЫ лучшее предложение цена-качество.
Ответный отзыв