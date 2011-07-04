Програмирование PHP,JavaScript,MySQL,AJAX.
Разработка проектов любой сложности
(cms,сайты, интернет магазины...)
Программирую с использованием php,JavaScript,MySQL,AJAX.
Подключаю магазины к системам PayPal.com , Authorize.net , globalpaymentsinc.com , paymentech.com , skipjack.com , ...
Также знаю Yii, CodeIgniter, ZendFramework, TinyMCE, prototype, Drupal, WordPress,jQuery,...
Делаю отдельные модули под конкретные задачи и встраиваю их в готовые сайты и cms системы.
Работаю качественно.
Опыт работы с php более 5 лет. Выполнено более 50 работ...
Приветствую работу в команде.
Портфолио
- Тема для WordPress173 просмотра
- WordPress - работа с темами139 просмотров
- WordPress - работа с плагинами127 просмотров
- Разработка CMS159 просмотров
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- Скрипты по прием платежей WM на сайте148 просмотров
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- Мини магазин140 просмотров
Системы управления (CMS)
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от $100
#2521
Интернет-магазины
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#2875
Веб-программирование
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от $10
#3383
Сайты «под ключ»
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от $150
#3939