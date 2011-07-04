serobaba

Виктор Серобаба serobaba

 
51 годУкраина/Краматорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Програмирование PHP,JavaScript,MySQL,AJAX.

Разработка проектов любой сложности

(cms,сайты, интернет магазины...)

Программирую с использованием php,JavaScript,MySQL,AJAX.

Подключаю магазины к системам PayPal.com , Authorize.net , globalpaymentsinc.com , paymentech.com , skipjack.com , ...

Также знаю Yii, CodeIgniter, ZendFramework, TinyMCE, prototype, Drupal, WordPress,jQuery,...

Делаю отдельные модули под конкретные задачи и встраиваю их в готовые сайты и cms системы.

Работаю качественно.

Опыт работы с php более 5 лет. Выполнено более 50 работ...

Приветствую работу в команде.

PHPJavascriptWordPressMySQLDrupaljQueryAjax
Портфолио
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
#2521
Интернет-магазины
нет отзывов
от $450
#2875
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
#3383
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
#3939