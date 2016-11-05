Копирайтер
Цель
Получение должности копирайтера.
Ключевая информация
Профессионал с большим опытомработы в торговле и материально-техническом
снабжении. Наличие лидерских и управленческих
навыков. Разбираюсь в технике.
Умею составлять уникальные тексты.По необходимости - в стихотворной форме.
Опыт работы копирайтером - с 2012 г. (удаленно, неофициально,по заказу).
Дополнительные профессиональныенавыки:
грамотность, умение составлятьуникальные тексты, русский язык и украинский язык – профессиональный. Пунктуален в выполнении ТЗ.
Специализация:
написание текстов для сайтовв полном соответствии с требованиями,
составление рекламных статей, написаниерекламных слоганов, написание статей для
Интернет-ресурсов. Умние составлять
уникальные тексты. По необходимости
- в стихотворной форме.
Условия: удаленная работа, посильная нагрузка.
Образование
Криворожском филиале Киевского института народного хозяйства (Кривой Рог)
Год окончания 1987
Экономика и планирование МТС, 4 курса. бакалавр
Личные качества
Изобретателен, находчив, общителен,не конфликтен, с чувством юмора, всегда
готов к обучению.
Компьютерные навыки
уверенный пользователь ПК.