Копирайтер

Копирайтер

Цель

Получение должности копирайтера.

Ключевая информация

Профессионал с большим опытомработы в торговле и материально-техническом

снабжении. Наличие лидерских и управленческих

навыков. Разбираюсь в технике.

Умею составлять уникальные тексты.По необходимости - в стихотворной форме.

Опыт работы копирайтером - с 2012 г. (удаленно, неофициально,по заказу).

Дополнительные профессиональныенавыки:

грамотность, умение составлятьуникальные тексты, русский язык и украинский язык – профессиональный. Пунктуален в выполнении ТЗ.

Специализация:

написание текстов для сайтовв полном соответствии с требованиями,

составление рекламных статей, написаниерекламных слоганов, написание статей для

Интернет-ресурсов. Умние составлять

уникальные тексты. По необходимости

- в стихотворной форме.

Условия: удаленная работа, посильная нагрузка.

Образование

Криворожском филиале Киевского института народного хозяйства (Кривой Рог)

Год окончания 1987

Экономика и планирование МТС, 4 курса. бакалавр

Личные качества

Изобретателен, находчив, общителен,не конфликтен, с чувством юмора, всегда

готов к обучению.

Компьютерные навыки

уверенный пользователь ПК.