Пишу быстро, грамотно, по теме.

Добрый день, уважаемый заказчик!

ПОРТФОЛИО:

Вышлю примеры работ по вашей тематике на почту/скайп/ЛС.

СРОКИ:

Готова выполнить ваш заказ день в день (до 30 000 символов в сутки на одном задании).

РАСЦЕНКИ:

Копирайтинг: от 0.5$ за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг: от 0.3$ за 1000 знаков без пробелов.

Рассмотрю ваши предложения!

ПИШУ ТЕКСТЫ:

- SEO;

- HTML;

- коммерческие (на главную, о компании, продающие);

- информационные (статьи для блогов, новостных ресурсов, печатных изданий etc);

- описания товаров, категорий товаров;

- e-mail рассылки;

- отзывы и комментарии с размещением;

- презентации, речи;

- слоганы.

ОПИРАЮСЬ В НАПИСАНИИ ТЕКСТА НА:

- семантический анализ (http://advego.ru/text/seo/) в соответствие с требованиями SEO по вашей тематике;

- количество "воды" (менее 25% на textmarket.net);

- соответствие информационному стилю (не менее 7 баллов по шкале https://glvrd.ru/);

- уникальность по Advego Plagiatus;

- проверка на рерайт по ETXT/text.ru;

- любые дополнительные требования, выставленные в ТЗ.

РАСЦЕЛУЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ТЕМЫ:

- дизайн (интерьеры, ландшафт, архитектура, одежда);

- недвижимость (проектирование, строительство etc);

- IT (от техники до seo-продвижения);

- фитнес (описание программ тренировок, продающие тексты);

- туризм (курорты, турфирмы, аэропорты);

- автомобили (обзоры релизов, ремонт, автосервис, запчасти и прочее);

- бизнес (аналитика, менеджмент, маркетинг);

- дети, красота, дом, мода (статьи публицистического, медицинского характера);

- искусство (литература, кинематограф, музыка).

Не чураюсь перепроверять себя "орфограмкой" и "текстру", выполнять вычитку текста, дорабатывать детали, не оговоренные в ТЗ.