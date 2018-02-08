Добрый день, уважаемый заказчик!
ПОРТФОЛИО:
Вышлю примеры работ по вашей тематике на почту/скайп/ЛС.
СРОКИ:
Готова выполнить ваш заказ день в день (до 30 000 символов в сутки на одном задании).
РАСЦЕНКИ:
Копирайтинг: от 0.5$ за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг: от 0.3$ за 1000 знаков без пробелов.
Рассмотрю ваши предложения!
ПИШУ ТЕКСТЫ:
- SEO;
- HTML;
- коммерческие (на главную, о компании, продающие);
- информационные (статьи для блогов, новостных ресурсов, печатных изданий etc);
- описания товаров, категорий товаров;
- e-mail рассылки;
- отзывы и комментарии с размещением;
- презентации, речи;
- слоганы.
ОПИРАЮСЬ В НАПИСАНИИ ТЕКСТА НА:
- семантический анализ (http://advego.ru/text/seo/) в соответствие с требованиями SEO по вашей тематике;
- количество "воды" (менее 25% на textmarket.net);
- соответствие информационному стилю (не менее 7 баллов по шкале https://glvrd.ru/);
- уникальность по Advego Plagiatus;
- проверка на рерайт по ETXT/text.ru;
- любые дополнительные требования, выставленные в ТЗ.
РАСЦЕЛУЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ТЕМЫ:
- дизайн (интерьеры, ландшафт, архитектура, одежда);
- недвижимость (проектирование, строительство etc);
- IT (от техники до seo-продвижения);
- фитнес (описание программ тренировок, продающие тексты);
- туризм (курорты, турфирмы, аэропорты);
- автомобили (обзоры релизов, ремонт, автосервис, запчасти и прочее);
- бизнес (аналитика, менеджмент, маркетинг);
- дети, красота, дом, мода (статьи публицистического, медицинского характера);
- искусство (литература, кинематограф, музыка).
Не чураюсь перепроверять себя "орфограмкой" и "текстру", выполнять вычитку текста, дорабатывать детали, не оговоренные в ТЗ.