servertune

Настройка, оптимизация, обслуживание dedicated и VPS серверов

Удаленное администрирование и техническая поддержка виртуальных и выделенных серверов

Опыт работы в хостинговых компаниях с *NIX системами более 5 лет (CentOS, Debian, FreeBSD)

• установка и поддержка контрольных панелей и биллинг\тикет-систем DirectAdmin, WHM/cPanel, ISPmanager, IspCP Omega, WHMCS, BILLmanager, Kayako, OSTicket, RT: Request Tracker

• системы виртуализации OpenVZ и XEN (Virtuozzo, HyperVM, SolusVM, VDSmanager)

• СУБД MySQL и PostgreSQL

• системы мониторинга Nagios, Zabbix, Cacti, Monit, SolarWinds Orion, GFI Network Server Monitor

• IDS Snort, IPSec, OpenVPN, PPTP, Tripwire, Iptables, IPFW

• Python, bash-script, PHP

• диагностика сбоя и реинсталл ОС через KVM\IPMI

• поддержка высоконагруженных web-серверов с балансировкой нагрузки (haproxy, heartbeat, nginx)

• аудит и настройка системы безопасности

• профилирование и оптимизация сервера под высокую нагрузку

• аварийное администрирование при DDoS атаке

• установка и настройка антивирусного и антиспам ПО

• настройка удаленного резервного копирования

• миграция сайтов и установка CMS

BGP (AS\PI); Win2003 + AD, Сisco

Cредства реализации проекта выбираются исходя из задач заказчика.

Исполнение проекта в точном соответствии с техническим заданием.

email: [email protected]