servertune

Удаленное администрирование и техническая поддержка виртуальных и выделенных серверов
Опыт работы в хостинговых компаниях с *NIX системами более 5 лет (CentOS, Debian, FreeBSD)
• установка и поддержка контрольных панелей и биллинг\тикет-систем DirectAdmin, WHM/cPanel, ISPmanager, IspCP Omega, WHMCS, BILLmanager, Kayako, OSTicket, RT: Request Tracker
• системы виртуализации OpenVZ и XEN (Virtuozzo, HyperVM, SolusVM, VDSmanager)
• СУБД MySQL и PostgreSQL
• системы мониторинга Nagios, Zabbix, Cacti, Monit, SolarWinds Orion, GFI Network Server Monitor
• IDS Snort, IPSec, OpenVPN, PPTP, Tripwire, Iptables, IPFW
• Python, bash-script, PHP
• диагностика сбоя и реинсталл ОС через KVM\IPMI
• поддержка высоконагруженных web-серверов с балансировкой нагрузки (haproxy, heartbeat, nginx)
• аудит и настройка системы безопасности
• профилирование и оптимизация сервера под высокую нагрузку
• аварийное администрирование при DDoS атаке
• установка и настройка антивирусного и антиспам ПО
• настройка удаленного резервного копирования
• миграция сайтов и установка CMS
BGP (AS\PI); Win2003 + AD, Сisco
Cредства реализации проекта выбираются исходя из задач заказчика.
Исполнение проекта в точном соответствии с техническим заданием.
email: [email protected]