Создание текстов и переводы, в том числе поэтические

Иностранные языки: Английский(Разговорный), Немецкий (читаю специальную литературу), Итальянский (читаю специальную литературу),Испанский (читаю специальную литературу), Французский (читаю специальную литературу). Славянские языки (читаю со словарем статьи по музыкальному

искусству), проявляю интерес к скандинавским и семитским языкам.

Тематика: общеупотребительная лексика, медицина и биология, религия и искусство, особенно музыка и вокал. сейчас занимаюсь проектом перевода медицинской энциклопедии на русский язык.

Здесь можете подробнее ознакомиться с языками и тематиками, с которыми я работаю, и с примерами моих переводов. https://perevodchik.me/user/24584/edit?pass-reset-token=f12MhbaUK6MFMMlH65u4mcfPFwh5HpFoIVypICxFutQ

Владение компьютером: Уверенный пользователь

Курсы и тренинги: Языковые курсы английского языка, уровень Upper-intermediate

Творческое мышление, умение работать в команде, деловая этика, грамотная речь.

Сообразителен,быстро и легко обучаюсь, активно выполняю любую работу за достойную зарплату,склонен к глубокому анализу и самоанализу, критический подход к себе, трудолюбив, пунктуален. Целеустремленность в достижении поставленных задач.

Хобби: чтение (искусство,религия, медицина, психология, самосовершенствование и др.), вокал, сочинение

стихотворений, общение с интересными людьми, вокальная импровизация в заданном

стиле, художественный свист, создание групп в социальных сетях на актуальные

темы.