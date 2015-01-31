setanta_olga

Навыки
Руководительсайта
· Создание высоконагруженногосайта с нуля (газеты, журналы, корпоративные порталы, объединенные проекты
издательских домов). Оптимизация расходов, руководство отделом разработки и
редакцией.
· Планирование понаправлениям: бюджет, технологии, маркетинг-продвижение, редакционная политика.
· Управленческие навыки, опытруководства группой сайтов - около 100 человек.
· Кадровые вопросы, подборуспешной команды. Построение конвергентных процессов внутри редакции.
· Базовое знание английского языка.
Редактор сайта
· Долгосрочное и краткосрочное тематическоепланирование контента для сайта и газеты.
· Оптимизация/редактура текстов для видимости сайта впоисковиках (по структуре, по ключевымсловам и т.д.)
· Успешный опыт работы с удаленными сотрудниками.
· Разработка и сопровождение редакционных и рекламныхспецпроектов.
· Обучение и консультации по адаптации текстов другихмедийных ресурсов под задачи текста в интернете.
· Копирайтинг, рерайтинг, журналистика, новостной редактор
Интернет-маркетолог
· Анализ LiveInternet, Яндекс.Метрика, Google Analytics, Яндекс Вебмастер, Google Вебмастер.
· Знание систем управления рекламой – Adriver, Adfox. Создание и редактура простых баннеров.
· Практические навыки SMM и SMO, управленческие навыки поисковой оптимизации (SEO).
· Опыт закупки трафика, сопровождение партнерских договоров по обменутрафиком.
· Microsoft Office (в том числе Excel), Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, CorelDraw, а также знание основ HTML и многих CMS – систем управления сайтами.
Реклама
· Техническое обеспечение и консультации поразмещению рекламы на сайте (Adriver, Adfox).
· Большой опыт обучения и консультаций менеджеров попродажам рекламы на сайте, анализ продаж, помощь в формировании нестандартных
рекламных предложений и спецпроектов.