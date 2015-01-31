setanta_olga

Люблю деньги и поэтому готова много работать.

Навыки

Руководительсайта

· Создание высоконагруженногосайта с нуля (газеты, журналы, корпоративные порталы, объединенные проекты

издательских домов). Оптимизация расходов, руководство отделом разработки и

редакцией.

· Планирование понаправлениям: бюджет, технологии, маркетинг-продвижение, редакционная политика.

· Управленческие навыки, опытруководства группой сайтов - около 100 человек.

· Кадровые вопросы, подборуспешной команды. Построение конвергентных процессов внутри редакции.

· Базовое знание английского языка.

Редактор сайта

· Долгосрочное и краткосрочное тематическоепланирование контента для сайта и газеты.

· Оптимизация/редактура текстов для видимости сайта впоисковиках (по структуре, по ключевымсловам и т.д.)

· Успешный опыт работы с удаленными сотрудниками.

· Разработка и сопровождение редакционных и рекламныхспецпроектов.

· Обучение и консультации по адаптации текстов другихмедийных ресурсов под задачи текста в интернете.

· Копирайтинг, рерайтинг, журналистика, новостной редактор

Интернет-маркетолог

· Анализ LiveInternet, Яндекс.Метрика, Google Analytics, Яндекс Вебмастер, Google Вебмастер.

· Знание систем управления рекламой – Adriver, Adfox. Создание и редактура простых баннеров.

· Практические навыки SMM и SMO, управленческие навыки поисковой оптимизации (SEO).

· Опыт закупки трафика, сопровождение партнерских договоров по обменутрафиком.

· Microsoft Office (в том числе Excel), Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, CorelDraw, а также знание основ HTML и многих CMS – систем управления сайтами.

Реклама

· Техническое обеспечение и консультации поразмещению рекламы на сайте (Adriver, Adfox).

· Большой опыт обучения и консультаций менеджеров попродажам рекламы на сайте, анализ продаж, помощь в формировании нестандартных

рекламных предложений и спецпроектов.