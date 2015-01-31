setanta_olga

Ольга setanta_olga

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Люблю деньги и поэтому готова много работать.

Навыки

Руководительсайта

·        Создание высоконагруженногосайта с нуля (газеты, журналы, корпоративные порталы, объединенные проекты

издательских домов). Оптимизация расходов, руководство отделом разработки и

редакцией.

·        Планирование понаправлениям: бюджет, технологии, маркетинг-продвижение, редакционная политика.

·        Управленческие навыки, опытруководства группой сайтов - около 100 человек.

·        Кадровые вопросы, подборуспешной команды. Построение конвергентных процессов внутри редакции.

·        Базовое знание английского языка.

Редактор сайта

·        Долгосрочное и краткосрочное тематическоепланирование контента для сайта и газеты.

·        Оптимизация/редактура текстов для видимости сайта впоисковиках  (по структуре, по ключевымсловам и т.д.)

·        Успешный опыт работы с удаленными сотрудниками.

·        Разработка и сопровождение редакционных и рекламныхспецпроектов.

·        Обучение и консультации по адаптации текстов другихмедийных ресурсов под задачи текста в интернете.

·       Копирайтинг, рерайтинг, журналистика, новостной редактор

Интернет-маркетолог

·        Анализ LiveInternet, Яндекс.Метрика, Google Analytics, Яндекс Вебмастер, Google Вебмастер.

·        Знание систем управления рекламой – Adriver, Adfox. Создание и редактура простых баннеров.

·        Практические навыки SMM и SMO, управленческие навыки поисковой оптимизации (SEO).

·        Опыт закупки трафика,  сопровождение партнерских договоров по обменутрафиком.

·        Microsoft Office (в том числе Excel), Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, CorelDraw, а также знание основ HTML и многих CMS – систем управления сайтами.

Реклама

·        Техническое обеспечение и консультации поразмещению рекламы на сайте (Adriver, Adfox).

·        Большой опыт обучения и консультаций менеджеров попродажам рекламы на сайте, анализ продаж, помощь в формировании нестандартных

рекламных предложений и спецпроектов.