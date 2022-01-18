EVOprints3d

Вам нужен дизайнер интерьера? Дизайн в Краснодаре, Крыму, Краснодарском крае, Сочи, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске? Дизайн-проект квартиры, коттеджа, коммерческого помещения? Консультация опытного дизайнера? Подбор материалов, мебели? Авторский контроль?

Вы обратились по адресу!

Под каждым проектом стоит наше имя, мы дорожим своей репутацией и именем.

Выполним для Вас дизайн-проект, как с воплощением «под ключ», так и частичный дизайн-проект, а также проконсультируем по вопросам дизайна интерьера:

1. Профессионально (опыт работы более 10 лет, дизайнеры являются членами Международной Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов, входят в Золотую Сотню ТОП-100 самых активных и развивающихся дизайнеров России, с высшим профильным образованием.)

2. Качественно (дизайн-проект с 3D, максимумом чертежей, подбором мебели, вариантами, перепланировкой, цветовыми решениями, сметой).

3. В сжатые сроки (от 2-х недель).

4. За выгодную цену (от 300 руб./м2 по площади пола).

5. С гарантией (гарантируем соответствие дизайн-проекта Вашим пожеланиям). Все работы ведем — по договору.

6. Создаем уникальные и эргономичные интерьеры в любых стилях, любой сложности — индивидуально под клиента.

7. Осуществляем выезды в строительные магазины, мебельные и другие салоны — Мы точно знаем, что Вам нужно и где это купить.

7. Каждый проект и рекомендации по нему — в бюджет Клиента.

8. Ведем дизайн-проект до полного воплощения его в реальность.

9. Согласование перепланировок по низкой цене.