seudobro

Елена seudobro

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
SMM специалист

Здравствуйте, обучалась в Онлайн центре дополнительного образования и получила специальность "SMM специалист". Работаю с группами в ВКонтакте. Опыт в этой сфере не большой, работаю ответственно и старательно. Что я делаю:

  • Составление портрета целевой аудитории
  • Анализ конкурентов
  • Настройка группы
  • Оформление группы
  • Рубрикация постов
  • Составление контент плана
  • Идеи для раскачки группы, создание активности
  • Подготовка постов (текст, картинка) - по рубрикам, целям и видам контента
  • Аудит группы сделаю для Вас бесплатно.
Свяжитесь со мной так- https://vk.com/smiromnovim или по телефону.