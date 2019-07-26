SMM специалист

Здравствуйте, обучалась в Онлайн центре дополнительного образования и получила специальность "SMM специалист". Работаю с группами в ВКонтакте. Опыт в этой сфере не большой, работаю ответственно и старательно. Что я делаю:

Составление портрета целевой аудитории

Анализ конкурентов

Настройка группы

Оформление группы

Рубрикация постов

Составление контент плана

Идеи для раскачки группы, создание активности

Подготовка постов (текст, картинка) - по рубрикам, целям и видам контента

Аудит группы сделаю для Вас бесплатно.