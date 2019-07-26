SMM специалист
Здравствуйте, обучалась в Онлайн центре дополнительного образования и получила специальность "SMM специалист". Работаю с группами в ВКонтакте. Опыт в этой сфере не большой, работаю ответственно и старательно. Что я делаю:
- Составление портрета целевой аудитории
- Анализ конкурентов
- Настройка группы
- Оформление группы
- Рубрикация постов
- Составление контент плана
- Идеи для раскачки группы, создание активности
- Подготовка постов (текст, картинка) - по рубрикам, целям и видам контента
- Аудит группы сделаю для Вас бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!