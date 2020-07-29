Специалист по настройке рекламы в Google Ads (Adwords)

Добрый день! Меня зовут Сева. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads (Adwords). Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0”, изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. Я предлагаю настроить вам интернет рекламу, Я могу предложить Вам провести маркетинговый аудит-аудит сайта, оффера, а также рекламной кампании - бесплатно. Взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Если вам интересно моё предложение, обсудим более детально.