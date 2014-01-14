sevabrov

Всеволод sevabrov

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Доброго времени суток!!!

Меня зовут Броварный Всеволод. Закончил военный институт спецсвязи и защиты информации.

На данный момент работаю непосредственно в области защиты информационных ресурсов государственных органов.

1)свободно владею cms системой Wordpress,

2)есть опыт переноса сайта с хостинга на хостин,

3)свободно владею mysql, php, а также html и таблицей стилей css, разбираюсь в програмном коде js.

4)разбираюсь в чужом программном коде.

Очень дисциплинирован, реально смотрю на вещи и адекватно оцениваю свои возможности.

Мое хобби это спорт и веб-программирование.

Тестирование сайтов
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#1150
Интернет-магазины
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#1504
Системы управления (CMS)
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#1651
Сайты «под ключ»
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#2390
Наполнение сайтов
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#3409
Веб-программирование
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#3816
HTML-верстка
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#5812
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