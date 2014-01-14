Доброго времени суток!!!
Меня зовут Броварный Всеволод. Закончил военный институт спецсвязи и защиты информации.
На данный момент работаю непосредственно в области защиты информационных ресурсов государственных органов.
1)свободно владею cms системой Wordpress,
2)есть опыт переноса сайта с хостинга на хостин,
3)свободно владею mysql, php, а также html и таблицей стилей css, разбираюсь в програмном коде js.
4)разбираюсь в чужом программном коде.
Очень дисциплинирован, реально смотрю на вещи и адекватно оцениваю свои возможности.
Мое хобби это спорт и веб-программирование.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#1150
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#1504
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#1651
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#2390
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#3409
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#3816
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#5812