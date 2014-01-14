Доброго времени суток!!!

Меня зовут Броварный Всеволод. Закончил военный институт спецсвязи и защиты информации.

На данный момент работаю непосредственно в области защиты информационных ресурсов государственных органов.

1)свободно владею cms системой Wordpress,

2)есть опыт переноса сайта с хостинга на хостин,

3)свободно владею mysql, php, а также html и таблицей стилей css, разбираюсь в програмном коде js.

4)разбираюсь в чужом программном коде.

Очень дисциплинирован, реально смотрю на вещи и адекватно оцениваю свои возможности.

Мое хобби это спорт и веб-программирование.