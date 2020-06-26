Качественная верстка в соответствии с вашими ожиданиями!

Качественная верстка в соответствии с вашими ожиданиями! Я использую HTML, CSS, БЭМ, Flexbox, JavaScript, jQuery, чтобы вы остались довольны результатом работы!

Моя цель – Предоставить качественную услугу и помочь вам с вашим замечательным проектом!

Что я могу вам предложить?

1. Качественную, кроссбраузерную и адаптивную верстку

2. Чистый и понятный код (Использую CSS Flexbox и БЭМ-технологию)

3. Адаптивность вручную, с помощью media-запросов, что обеспечит корректное отображение сайта на всех устройствах

4. Выполню в срок, и учту все пожелания

5. Буду всегда на связи

6. Гарантию на верстку - если в течение недели, вы обнаружите ошибки, которые остались незамеченными во время проверки, я все исправлю бесплатно и как можно оперативнее!

Самое важное в моей работе – это комфорт для клиента, а также, чтобы клиент остался довольным и с отличным настроением .

Мой главный принцип – это ответственность:

1. Я готова приступить к работе прямо сейчас

2. Я всегда буду на связи

3. Я учту все ваши пожелания

4. Я не возьмусь за работу, если не буду уверенна,что справлюсь на отлично

5. Я даю гарантию на верстку

Технологии, которые я использую:

- HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, Flexbox, БЭМ.

От вас требуется:

1. Макет

2. Техническое задание или пожелания

3. Быть на связи

Что вы получите в результате:

1. Файл .html

2. Файл.css

3. Файл .js (если присутствует анимация)

4. Хорошее настроение, а так же бесконечную благодарность за оказанное доверие)

Я готова приступить прямо сейчас!

Связь со мной:

e-mail: [email protected]

Telegram: @sevaflos