Качественная верстка в соответствии с вашими ожиданиями! Я использую HTML, CSS, БЭМ, Flexbox, JavaScript, jQuery, чтобы вы остались довольны результатом работы!
Моя цель – Предоставить качественную услугу и помочь вам с вашим замечательным проектом!
Что я могу вам предложить?
1. Качественную, кроссбраузерную и адаптивную верстку
2. Чистый и понятный код (Использую CSS Flexbox и БЭМ-технологию)
3. Адаптивность вручную, с помощью media-запросов, что обеспечит корректное отображение сайта на всех устройствах
4. Выполню в срок, и учту все пожелания
5. Буду всегда на связи
6. Гарантию на верстку - если в течение недели, вы обнаружите ошибки, которые остались незамеченными во время проверки, я все исправлю бесплатно и как можно оперативнее!
Самое важное в моей работе – это комфорт для клиента, а также, чтобы клиент остался довольным и с отличным настроением .
Мой главный принцип – это ответственность:
1. Я готова приступить к работе прямо сейчас
2. Я всегда буду на связи
3. Я учту все ваши пожелания
4. Я не возьмусь за работу, если не буду уверенна,что справлюсь на отлично
5. Я даю гарантию на верстку
Технологии, которые я использую:
- HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, Flexbox, БЭМ.
От вас требуется:
1. Макет
2. Техническое задание или пожелания
3. Быть на связи
Что вы получите в результате:
1. Файл .html
2. Файл.css
3. Файл .js (если присутствует анимация)
4. Хорошее настроение, а так же бесконечную благодарность за оказанное доверие)
Я готова приступить прямо сейчас!
Связь со мной:
e-mail: [email protected]
Telegram: @sevaflos
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