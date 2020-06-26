sevaflos14

Гунель sevaflos14

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественная верстка в соответствии с вашими ожиданиями!

Качественная верстка в соответствии с вашими ожиданиями! Я использую HTML, CSS, БЭМ, Flexbox, JavaScript,  jQuery, чтобы вы остались довольны результатом работы!

Моя цель – Предоставить качественную услугу и помочь вам с вашим замечательным проектом!

Что я могу вам предложить?

1.      Качественную, кроссбраузерную и адаптивную верстку

2.      Чистый и понятный код (Использую CSS Flexbox и БЭМ-технологию)

3.      Адаптивность вручную, с помощью media-запросов, что обеспечит корректное отображение сайта на всех устройствах

4.      Выполню в срок, и учту все пожелания

5.      Буду всегда на связи

6.      Гарантию на верстку - если в течение недели, вы обнаружите ошибки, которые остались незамеченными во время проверки, я все исправлю бесплатно и как можно оперативнее!

Самое важное в моей работе – это комфорт для клиента, а также, чтобы клиент остался довольным и с отличным настроением .

Мой главный принцип – это ответственность:

1.      Я готова приступить к работе прямо сейчас

2.      Я всегда буду на связи

3.      Я учту все ваши пожелания

4.      Я не возьмусь за работу, если не буду уверенна,что справлюсь на отлично

5.      Я даю гарантию на верстку

Технологии, которые я использую:

- HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, Flexbox, БЭМ.

От вас требуется:

1.      Макет

2.      Техническое задание или пожелания

3.      Быть на связи

Что вы получите в результате:

1.      Файл .html

2.      Файл.css

3.      Файл .js (если присутствует анимация)

4.      Хорошее настроение,  а так же бесконечную благодарность за оказанное доверие)

Я готова приступить прямо сейчас!

Связь со мной:

e-mail: [email protected]

Telegram: @sevaflos

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