sevarbuzov

мир полон идей

Арбузов Антон

Цель: получение работы копирайтера

Образование:

2006 – 2011 - Таврический национальный университет, факультет славянской филологии и журналистики, специальность "Преподаватель русского языка и литературы"

Опыт работы:

2012 –наст. вр. копирайтер-фрилансер

• разработка идей рекламных слоганов

• разработка идей для наружной и видео рекламы

• написание PR-материалов (статей)

• участие в организации и проведении PR акций

2009-2012 «РА ОДА», копирайтер

• создавал слоганы, тексты для веб-сайтов, рекламные тексты.

• готовил аналитические статьи на политические, экономические, медицинские темы

Знания и навыки:

• написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи

• составление концепций рекламных кампаний, радиопрограмм, сценариев к рекламным видео и аудиороликам

• написание статей в специализированные юридические, медицинские, спортивные газеты и журналы

• знание риторики, психологии, педагогики

• быстрый поиск и анализ информации

• умение работать в сжатые сроки

• грамотный язык, легкий и понятный стиль

• русский, украинский – профессионально; английский - читаю, говорю, быстро печатаю

• знание операционных систем от DOS до Windows Vista, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice)