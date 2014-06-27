sevarbuzov

Арбузов Антон
Цель: получение работы копирайтера
Образование:
2006 – 2011 - Таврический национальный университет, факультет славянской филологии и журналистики, специальность "Преподаватель русского языка и литературы"
Опыт работы:
2012 –наст. вр. копирайтер-фрилансер
• разработка идей рекламных слоганов
• разработка идей для наружной и видео рекламы
• написание PR-материалов (статей)
• участие в организации и проведении PR акций
2009-2012 «РА ОДА», копирайтер
• создавал слоганы, тексты для веб-сайтов, рекламные тексты.
• готовил аналитические статьи на политические, экономические, медицинские темы
Знания и навыки:
• написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи
• составление концепций рекламных кампаний, радиопрограмм, сценариев к рекламным видео и аудиороликам
• написание статей в специализированные юридические, медицинские, спортивные газеты и журналы
• знание риторики, психологии, педагогики
• быстрый поиск и анализ информации
• умение работать в сжатые сроки
• грамотный язык, легкий и понятный стиль
• русский, украинский – профессионально; английский - читаю, говорю, быстро печатаю
• знание операционных систем от DOS до Windows Vista, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice)