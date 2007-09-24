Усачева Марина Владимировна

(Marina V. Usachyova)

[email protected]

ICQ 260-969-172

Моб. +7 960 564 84 12

Опыт работы

Опыт работы в переводческой сфере более 5 лет. Работала по интернету. Работа состояла в сборе информации с англо - и немецко-язычных сайтов, её анализе и написании кратких отчетов. С 2001 года выполняю переводы медицинских текстов (инструкции к лекарствам, мед оборудованию; книги по ортопедии и фармацевтике, статьи из различных мед. журналов) для профессора, доктора высшей категории Архипова С.В. (Московский Институт Ревматологии РАМН); переводы технической и деловой документации для БГТИ. Сотрудничаю с рядом БП (например, Алфавит, Литера, Перевод-Питер, Translation Studio) в качестве удаленного переводчика (перевод юридических документов, банковская тематика, аудит, бухгалтерия, страхование).

2006 - Работала менеджером по проектам (ранее работала корректором-переводчиком) в БП "Гардарика".

2006-2007 Менеджер-переводчиком в БП "НОРМА-ТМ" в мои обязанности входит: подготовка к заключению договоров с закзачиками, контроль заказов (прием от клиента и обсуждение условий, передача оптимальному переводчику, контроль сроков и проверка качества готового перевода, сдача клиенту, прием оплаты от клиента, передача информации в бухгалтерию), перевод юридической и финансовой документации.

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Образование

БГУ имени академика И.Г. Петровского; ин.яз., англо-немецкое отделение, преподаватель английского и немецкого языков.

Профессиональные навыки и знания

Знание компьютера: Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя(MS Word, Acrobat Reader, Excel, Power Point).

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Знание языков

Владение иностранными языками: Английский - свободно; Немецкий - хорошо.

В день перевожу порядка 10-15 страниц.