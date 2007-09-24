Усачева Марина Владимировна
(Marina V. Usachyova)
ICQ 260-969-172
Моб. +7 960 564 84 12
Опыт работы
Опыт работы в переводческой сфере более 5 лет. Работала по интернету. Работа состояла в сборе информации с англо - и немецко-язычных сайтов, её анализе и написании кратких отчетов. С 2001 года выполняю переводы медицинских текстов (инструкции к лекарствам, мед оборудованию; книги по ортопедии и фармацевтике, статьи из различных мед. журналов) для профессора, доктора высшей категории Архипова С.В. (Московский Институт Ревматологии РАМН); переводы технической и деловой документации для БГТИ. Сотрудничаю с рядом БП (например, Алфавит, Литера, Перевод-Питер, Translation Studio) в качестве удаленного переводчика (перевод юридических документов, банковская тематика, аудит, бухгалтерия, страхование).
2006 - Работала менеджером по проектам (ранее работала корректором-переводчиком) в БП "Гардарика".
2006-2007 Менеджер-переводчиком в БП "НОРМА-ТМ" в мои обязанности входит: подготовка к заключению договоров с закзачиками, контроль заказов (прием от клиента и обсуждение условий, передача оптимальному переводчику, контроль сроков и проверка качества готового перевода, сдача клиенту, прием оплаты от клиента, передача информации в бухгалтерию), перевод юридической и финансовой документации.
-------------------------------------------------------------------------
Образование
БГУ имени академика И.Г. Петровского; ин.яз., англо-немецкое отделение, преподаватель английского и немецкого языков.
Профессиональные навыки и знания
Знание компьютера: Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя(MS Word, Acrobat Reader, Excel, Power Point).
-----------------------------------------------------------------------
Знание языков
Владение иностранными языками: Английский - свободно; Немецкий - хорошо.
В день перевожу порядка 10-15 страниц.