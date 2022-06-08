sevenelevon

full stack разработчик

Здравствуйте коллеги, я являюсь главой членов команды engiebase, за спиной разработки сложных технологических решений, опыт работы с blockchain, разработка высоконагруженных баз данных sass систем и так далее, если вы хотите ознакомиться со всеми работами отправьте зарос мне в чат и я с радостью с вами поделюсь

Навык работ с базами данных: Oracle, MySQL, Postgresql, mongo db, Microsoft access

Дополнительные знания: html, css, js,

Навыки команды: python, c++, java, node.js react.js