sevenelevon

Евгений Никитин sevenelevonsevenelevon
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
full stack разработчик
Здравствуйте коллеги, я являюсь главой членов команды engiebase, за спиной разработки сложных технологических решений, опыт работы с blockchain, разработка высоконагруженных баз данных sass систем и так далее, если вы хотите ознакомиться со всеми работами отправьте зарос мне в чат и я с радостью с вами поделюсь
Навык работ с базами данных: Oracle, MySQL, Postgresql, mongo db, Microsoft access
Дополнительные знания: html, css, js,
Навыки команды: python, c++, java, node.js react.js
Я против войны в Украине!