sevensee

Станислав sevensee

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инженер комплексной интеграции; тел: +380 67 648 71 73, email: [email protected], skype: stas volenberg

- Организация развертывания и последующего обслуживания   кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, POS – терминалов, кассовой

периферии- Организация отказоустойчивых систем обработки данных.- Обеспечение работоспособности серверного ПО: (Active Directory; DNS; DHCP; Radius и другого)-  Установка систем мониторинга (Zabbix) - Организация и контроль над ИТ сервисами в розничной сети (Service Desk)- Обеспечение качественной работы сети и сетевого оборудования.- Обеспечение качественной работы учетных и бухгалтерских программ (1C; Лига;﻿ M.E.Doc)- Обеспечение ИТ безопасности, контроля сети, балансировки нагрузки и

отказоустойчивости инфраструктуры (pfsense, DLP, политики ИТ

безопасности)- Работа с технической документацией на английском языке в том числе на англоязычных ресурсах сети- Обслуживание почтовых серверов- Управление проектами (техническое задание, инициация проекта, планирование, управление, завершение) на базе ПО RedmineЧто я знаю и умею:

  • Разработка и внедрение диспетчерской системы  (Help Desk, Service Desk, включая

    SLA). Знаю, что нужно сделать, что бы обеспечить надлежащий контроль и

    качество работы ИТ сервисов.

  • Управление отделом обеспечивающим обслуживание и внедрение решений для розничного бизнеса
  • Опыт правильного внедрения учетной программы 1С: Предприятие 8.2 (с доработкой под нужды Компании) в магазинах розничной сети.
  • Умею работать над ИТ проектами, организовывать проектные группы,

    • взаимодействовать с исполнителями подрядчика, контролировать сроки,

    завершать проект.

  • Имею положительный опыт внедрения систем ERP и CRM.
  • Организация внедрения электронного документооборота на базе 1С - Битрикс.
  • Опыт переноса ресурсов из офиса Компании на выделенные сервера в Германии, а так же распределенное хранение ИТ ресурсов.
  • Опыт переноса почтового домена в облако
  • Хорошо разбираюсь в том, как работают бизнес процессы в розничных сетях, их

    • взаимосвязи и тонкости внедрения ИТ решений для торговых точек. Есть

    хороший опыт развертывания POS решений (закупка. монтаж и сопровождение

    кассовых аппаратов, учетных программ, фискальных регистраторов и другой

    торговой периферии).

  • Разрабатываю нормативные базы, инструкции, положения и ИТ политики.
  • Есть опыт в проведении тендеров, от формирования задач до заключения контракта и контроля исполнения.
  • Опыт организации переноса ОС в виртуальную среду (VMware; Huper-V). Такие

    • решения дают возможность, более гибко распределять ИТ ресурсы и защищать

    их, а так же не теряя качества ИТ сервисов существенно оптимизировать

    расходы.