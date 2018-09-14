Инженер комплексной интеграции; тел: +380 67 648 71 73, email: [email protected] , skype: stas volenberg

- Организация развертывания и последующего обслуживания кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, POS – терминалов, кассовой

периферии- Организация отказоустойчивых систем обработки данных.- Обеспечение работоспособности серверного ПО: (Active Directory; DNS; DHCP; Radius и другого)- Установка систем мониторинга (Zabbix) - Организация и контроль над ИТ сервисами в розничной сети (Service Desk)- Обеспечение качественной работы сети и сетевого оборудования.- Обеспечение качественной работы учетных и бухгалтерских программ (1C; Лига;﻿ M.E.Doc)- Обеспечение ИТ безопасности, контроля сети, балансировки нагрузки и

отказоустойчивости инфраструктуры (pfsense, DLP, политики ИТ

безопасности)- Работа с технической документацией на английском языке в том числе на англоязычных ресурсах сети- Обслуживание почтовых серверов- Управление проектами (техническое задание, инициация проекта, планирование, управление, завершение) на базе ПО Redmine Что я знаю и умею: