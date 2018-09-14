- Организация развертывания и последующего обслуживания кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, POS – терминалов, кассовой
периферии- Организация отказоустойчивых систем обработки данных.- Обеспечение работоспособности серверного ПО: (Active Directory; DNS; DHCP; Radius и другого)- Установка систем мониторинга (Zabbix) - Организация и контроль над ИТ сервисами в розничной сети (Service Desk)- Обеспечение качественной работы сети и сетевого оборудования.- Обеспечение качественной работы учетных и бухгалтерских программ (1C; Лига; M.E.Doc)- Обеспечение ИТ безопасности, контроля сети, балансировки нагрузки и
отказоустойчивости инфраструктуры (pfsense, DLP, политики ИТ
безопасности)- Работа с технической документацией на английском языке в том числе на англоязычных ресурсах сети- Обслуживание почтовых серверов- Управление проектами (техническое задание, инициация проекта, планирование, управление, завершение) на базе ПО RedmineЧто я знаю и умею:
- Разработка и внедрение диспетчерской системы (Help Desk, Service Desk, включая
SLA). Знаю, что нужно сделать, что бы обеспечить надлежащий контроль и
качество работы ИТ сервисов.
- Управление отделом обеспечивающим обслуживание и внедрение решений для розничного бизнеса
- Опыт правильного внедрения учетной программы 1С: Предприятие 8.2 (с доработкой под нужды Компании) в магазинах розничной сети.
- Умею работать над ИТ проектами, организовывать проектные группы,
- Имею положительный опыт внедрения систем ERP и CRM.
- Организация внедрения электронного документооборота на базе 1С - Битрикс.
- Опыт переноса ресурсов из офиса Компании на выделенные сервера в Германии, а так же распределенное хранение ИТ ресурсов.
- Опыт переноса почтового домена в облако
- Хорошо разбираюсь в том, как работают бизнес процессы в розничных сетях, их
- Разрабатываю нормативные базы, инструкции, положения и ИТ политики.
- Есть опыт в проведении тендеров, от формирования задач до заключения контракта и контроля исполнения.
- Опыт организации переноса ОС в виртуальную среду (VMware; Huper-V). Такие
взаимодействовать с исполнителями подрядчика, контролировать сроки,
завершать проект.
взаимосвязи и тонкости внедрения ИТ решений для торговых точек. Есть
хороший опыт развертывания POS решений (закупка. монтаж и сопровождение
кассовых аппаратов, учетных программ, фискальных регистраторов и другой
торговой периферии).
решения дают возможность, более гибко распределять ИТ ресурсы и защищать
их, а так же не теряя качества ИТ сервисов существенно оптимизировать
расходы.