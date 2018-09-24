Настройка Яндекс Директ или Google Adwords по схеме:
1. Анализ ниши и конкурентов.
2. Сбор и проработка семантики (ключей), группировка ключевых запросов по смысловому значению, соответствующая переминусовка, создание списков минус-слов. Все ключи согласовываются с Заказчиком.
3. Создание рекламной разными способами:
– 1 группа - 1ключевик – 1, 2 объявления,
– 1 группа - несколько ключей – 1, 2 объявления.
4. Составление различных видов объявлений для поиска и для сетей, используя весь спектр, дополнений и уточнений для кликабельности объявлений.
5. Настройка необходимых параметров - стратегий РК, корректировки рекламы, таргетинг, визитка и др. , все возможные дополнения.
При необходимости:
6. Настраивание РСЯ, КМС, Ремаркета и Ретаргетинга.
7. Подключение систем аналитики.
8. Подключение системы автоматизации рекламы.
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