Виталий Омельяненко severanseveran
54 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
К любому заказу отношусь очень ответственно.
В качестве копирайтера работаю с октября 2009 года,на различных биржах копирайтеров.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Как самостоятельно обклеить стены виниловыми обоям123 просмотра
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