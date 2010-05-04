Р Е З Ю М Е

Селедков Владимир Анатольевич

Мобильный телефон: 8-913-207-9296

ICQ: 133-783-657

Email: [email protected]

Цель : дизайнер

Опыт работы :

2003г. – по настоящее Фрилансер.

время Производство рекламных видеороликов к выставкам, оформление

заставки передачи «Новости Сибирского Экспобизнеса» для

«ITE Сибирская Ярмарка» с 2006 по 2009 год;

Полное оформление эфира для информационного кабельного канала

«Сити Местный» г. Новосибирск;

Производство имиджевых роликов для Новосибирского филиала

«Арго» с 2006 по 2008 год

Производство рекламных роликов для трансляции на уличных

дисплеях, г. Сургут

Дизайн интерьеров в 3d:

конференц-зал дома ученых СО РАН ВАСХНИЛ, для участия в

тендере на переоборудование и ремонт зала и холла (тендер выигран)

г. Новосибирск;

фойе УКРСИББАНКа г. Севастополь;

фирменный магазин винзавода «Золотая Балка» г. Севастополь;

ресторан «Севастополь» г. Севастополь ;

а также перепланировка квартир и др.

Кроме того:

Производил видеоролики, наружную рекламу, полиграфическую

продукцию для ведущих фирм в г. Севастополе.

Руководил группой дизайнеров при создании фирменного стиля

и «раскрутки» новой рекламной фирмы «Афиша»

2002г. – 2003г. Дизайнер на телерадиокомпании «Дэвком» в г. Севастополь.

Делал рекламные ролики, оформление канальных программ,

составлял сетку вещания, монтировал новостную программу.

2001г. – 2002г. Дизайнер на ГТРК Новосибирск.

Создание фирменного стиля канала, оформление программ,

анонсы к программам и фильмам, погода.

Программа «Сибирская Энциклопедия» в моем оформлении

получила награды на конкурсе в Москве.

2000г. – 2001г. Дизайнер в полиграфии «Сибирский Успех» г. Новосибирск.

В обязанности входили дизайн рекламы, буклетов, верстка журнала, цветокоррекция и цветоделение.

Подготавливал фотографии для каталога первой международной фотовыставки, которая теперь проходит раз в 2 года.

1996г. – 1999г. Дизайнер на телерадиокомпании «10 канал» г. Новосибирск.

«упаковка» канала плюс создание рекламы и анонсов.

Дополнительная информация :

Знание компьютера : Необходимый набор графических редакторов, плюс установка системы и настройка компьютера.

Знание языков: Английский (не разговорный)

Личные качества :

Креативный склад ума, способность к прогнозированию, внедрение «свежих» решений.