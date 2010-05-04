Р Е З Ю М Е
Селедков Владимир Анатольевич
Мобильный телефон: 8-913-207-9296
ICQ: 133-783-657
Email: [email protected]
Цель : дизайнер
Опыт работы :
2003г. – по настоящее Фрилансер.
время Производство рекламных видеороликов к выставкам, оформление
заставки передачи «Новости Сибирского Экспобизнеса» для
«ITE Сибирская Ярмарка» с 2006 по 2009 год;
Полное оформление эфира для информационного кабельного канала
«Сити Местный» г. Новосибирск;
Производство имиджевых роликов для Новосибирского филиала
«Арго» с 2006 по 2008 год
Производство рекламных роликов для трансляции на уличных
дисплеях, г. Сургут
Дизайн интерьеров в 3d:
конференц-зал дома ученых СО РАН ВАСХНИЛ, для участия в
тендере на переоборудование и ремонт зала и холла (тендер выигран)
г. Новосибирск;
фойе УКРСИББАНКа г. Севастополь;
фирменный магазин винзавода «Золотая Балка» г. Севастополь;
ресторан «Севастополь» г. Севастополь ;
а также перепланировка квартир и др.
Кроме того:
Производил видеоролики, наружную рекламу, полиграфическую
продукцию для ведущих фирм в г. Севастополе.
Руководил группой дизайнеров при создании фирменного стиля
и «раскрутки» новой рекламной фирмы «Афиша»
2002г. – 2003г. Дизайнер на телерадиокомпании «Дэвком» в г. Севастополь.
Делал рекламные ролики, оформление канальных программ,
составлял сетку вещания, монтировал новостную программу.
2001г. – 2002г. Дизайнер на ГТРК Новосибирск.
Создание фирменного стиля канала, оформление программ,
анонсы к программам и фильмам, погода.
Программа «Сибирская Энциклопедия» в моем оформлении
получила награды на конкурсе в Москве.
2000г. – 2001г. Дизайнер в полиграфии «Сибирский Успех» г. Новосибирск.
В обязанности входили дизайн рекламы, буклетов, верстка журнала, цветокоррекция и цветоделение.
Подготавливал фотографии для каталога первой международной фотовыставки, которая теперь проходит раз в 2 года.
1996г. – 1999г. Дизайнер на телерадиокомпании «10 канал» г. Новосибирск.
«упаковка» канала плюс создание рекламы и анонсов.
Дополнительная информация :
Знание компьютера : Необходимый набор графических редакторов, плюс установка системы и настройка компьютера.
Знание языков: Английский (не разговорный)
Личные качества :
Креативный склад ума, способность к прогнозированию, внедрение «свежих» решений.