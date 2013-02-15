sexparadisecomua

Нужен копирайтер для написания качественных тематических статей для людей, чтобы они были полезные и интерестные, с профессиональной вставкой нашей ссылки (естественной). Также вам надо будет найти ресурс для размещения ссылки "навсегда" (нашей ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек на постоянной основе, который смог бы интерестно писать обзоры, статьи для интернет магазина (товары для взрослых.). Делать обзоры товаров, писать какие-то тематические статьи. От вас - граммотный текст, умение найти необходимую информацию ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужен специалист для вывода интернет магазина из под фильтра гугл пингвин. При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужен специалист для вывода интернет магазина из под фильтра гугл пингвин. При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные, для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы. Грамотность! Умение правильно ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть интернет магазин. Тематика - секс шоп (полностью легальный, платим налоги, запрещенного контента нету). Работает около 2 лет. 2 месяца назад у сайта очень сильно просели позиции в Гугле, а в яндексе позиции норма (но ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад