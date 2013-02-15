sexparadisecomua

Андрей Васильев sexparadisecomua

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Копирайтер для написания качественных статей

    Нужен копирайтер для написания качественных тематических статей для людей, чтобы они были полезные и интерестные, с профессиональной вставкой нашей ссылки (естественной). Также вам надо будет найти ресурс для размещения ссылки "навсегда" (нашей ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор статей, обзоров для интернет-магазина

    Нужен человек на постоянной основе, который смог бы интерестно писать обзоры, статьи для интернет магазина (товары для взрослых.). Делать обзоры товаров, писать какие-то тематические статьи. От вас - граммотный текст, умение найти необходимую информацию ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Гугл пингвин

    Добрый день! Нужен специалист для вывода интернет магазина из под фильтра гугл пингвин. При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей, обзоров

    Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные, для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы. Грамотность! Умение правильно ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Seo-аудит интернет-магазина и продвижение в Google

    Есть интернет магазин. Тематика - секс шоп (полностью легальный, платим налоги, запрещенного контента нету). Работает около 2 лет. 2 месяца назад у сайта очень сильно просели позиции в Гугле, а в яндексе позиции норма (но ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад