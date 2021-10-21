Web–designer, Графический дизайнер, Дизайнер на Tilda
Здравствуйте!
Меня зовут Алексей, живу и работаю в Саратове.
Два года в сфере Web-design.
Работаю на фриланс биржах, и удаленно со студиями.
Занимался разработкой концепций, мобильным адаптивом, пусконаладочные работы. Участвовал в разработке мобильных приложений. (Все примеры реальны и разработаны мной, при необходимости конечно же скину, расскажу о каждом решении по каждому проекту)
Вкратце о моих навыках:
• Работаю в программах Ai,Ps,Figma (С применением Component, Auto-layout, Variants и Smart Animate)
• Так же уверенно работаю в конструкторе Tilda (Включая все блоки и все виды возможных анимаций)
Мое не большое портфолио: https://www.behance.net/alexeykazansky
Буду рад если окажусь вам полезен.
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