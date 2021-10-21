Web–designer, Графический дизайнер, Дизайнер на Tilda

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей, живу и работаю в Саратове.

Два года в сфере Web-design.

Работаю на фриланс биржах, и удаленно со студиями.

Занимался разработкой концепций, мобильным адаптивом, пусконаладочные работы. Участвовал в разработке мобильных приложений. (Все примеры реальны и разработаны мной, при необходимости конечно же скину, расскажу о каждом решении по каждому проекту)

Вкратце о моих навыках:

• Работаю в программах Ai,Ps,Figma (С применением Component, Auto-layout, Variants и Smart Animate)

• Так же уверенно работаю в конструкторе Tilda (Включая все блоки и все виды возможных анимаций)

Мое не большое портфолио: https://www.behance.net/alexeykazansky

Буду рад если окажусь вам полезен.