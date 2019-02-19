Front-end разработчик

Молодой и быстрорастущий разработчик из города Стерлитамак. Люблю и использую React.js во многих своих проектах, большая часть которых не опубликована.

В данный момент открыт к новым предложениям и сотрудничеству.

В чем плаваю

Основное:

HTML

CSS

Javascript (ES5/6/7)

Bootstrap

Sass

Less

Pug/Jade

jQuery