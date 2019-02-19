Front-end разработчик
Молодой и быстрорастущий разработчик из города Стерлитамак. Люблю и использую React.js во многих своих проектах, большая часть которых не опубликована.
В данный момент открыт к новым предложениям и сотрудничеству.
В чем плаваю
Основное:
- HTML
- CSS
- Javascript (ES5/6/7)
- Bootstrap
- Sass
- Less
- Pug/Jade
- jQuery
- Next.js
- React
- Express
- MongoDB
- Firebase
- Webpack
- Gulp
- Grunt
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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