sezyara

Роман Султанов sezyara

 
27 летРоссия/Стерлитамак
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Front-end разработчик

Молодой и быстрорастущий разработчик из города Стерлитамак. Люблю и использую React.js во многих своих проектах, большая часть которых не опубликована.

В данный момент открыт к новым предложениям и сотрудничеству.

В чем плаваю

Основное:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript (ES5/6/7)
  • Bootstrap
  • Sass
  • Less
  • Pug/Jade
  • jQuery
Дополнительное:
  • Next.js
  • React
  • Express
  • MongoDB
  • Firebase
  • Webpack
  • Gulp
  • Grunt
JavascriptMongoDBHTMLCSSBootstrapjQueryFirebaseSASSGulpNext.jsReact.js
Портфолио