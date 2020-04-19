sf_NOIR

Брах sf_NOIR

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привет! Я юный и перспективный веб-дизайнер, актёр озвучки и видео-монтажер, к вашим услугам

ВЕБ-ДИЗАЙН

Занимаюсь веб-дизайном на среднем уровне. Так же, я параллельно обучаюсь этому делу на онлайн курсах.

ОЗВУЧКА

Касательно озвучки и моих дикторских данных! Посетил пару курсов обучения данному ремеслу. Имею хорошие данные. Голос глубокий, низкий, так же может быть и высоким, и более типично подростковым. Подходит для озвучки рекламы, а так же персонажей в возрасте от 12-30 лет. Запись голоса производиться на студии, за качественным оборудованием! Работу выполняю с любовью и в срок!

ВИДЕО-МОНТАЖ

Монтирую видео в таких программах от Adobe, как: Premiere Pro, Illustrator, Animate. Программами владею на должном уровне. Монтаж роликов в среднем занимает от 1-2 дней. (В зависимости от сложности материала, и от его кол-ва). 

Всю работу делаю качественно, красиво и вовремя. Примеры работ вскоре появятся в профиле. Если у вас есть вопросы - с радостью отвечу на них в лс. Спасибо)

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