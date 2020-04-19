Привет! Я юный и перспективный веб-дизайнер, актёр озвучки и видео-монтажер, к вашим услугам
ВЕБ-ДИЗАЙНЗанимаюсь веб-дизайном на среднем уровне. Так же, я параллельно обучаюсь этому делу на онлайн курсах.
ОЗВУЧКАКасательно озвучки и моих дикторских данных! Посетил пару курсов обучения данному ремеслу. Имею хорошие данные. Голос глубокий, низкий, так же может быть и высоким, и более типично подростковым. Подходит для озвучки рекламы, а так же персонажей в возрасте от 12-30 лет. Запись голоса производиться на студии, за качественным оборудованием! Работу выполняю с любовью и в срок!
ВИДЕО-МОНТАЖМонтирую видео в таких программах от Adobe, как: Premiere Pro, Illustrator, Animate. Программами владею на должном уровне. Монтаж роликов в среднем занимает от 1-2 дней. (В зависимости от сложности материала, и от его кол-ва).
Всю работу делаю качественно, красиво и вовремя. Примеры работ вскоре появятся в профиле. Если у вас есть вопросы - с радостью отвечу на них в лс. Спасибо)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрация логотипа на заказ78 просмотров
- Обложка для музыкального трека69 просмотров
- ОЗВУЧКА60 просмотров