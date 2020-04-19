Привет! Я юный и перспективный веб-дизайнер, актёр озвучки и видео-монтажер, к вашим услугам

ВЕБ-ДИЗАЙН

Занимаюсь веб-дизайном на среднем уровне. Так же, я параллельно обучаюсь этому делу на онлайн курсах.

ОЗВУЧКА

рекламы, а так же персонажей в возрасте от 12-30 лет

Касательно озвучки и моих дикторских данных! Посетил пару курсов обучения данному ремеслу. Имею хорошие данные. Голос глубокий, низкий, так же может быть и высоким, и более типично подростковым. Подходит для озвучки. Запись голоса производиться на студии, за качественным оборудованием! Работу выполняю с любовью и в срок!

ВИДЕО-МОНТАЖ

Adobe

Premiere Pro, Illustrator, Animate

от 1-2 дней

Монтирую видео в таких программах от, как:. Программами владею на должном уровне. Монтаж роликов в среднем занимает. (В зависимости от сложности материала, и от его кол-ва).

Всю работу делаю качественно, красиво и вовремя. Примеры работ вскоре появятся в профиле. Если у вас есть вопросы - с радостью отвечу на них в лс. Спасибо)