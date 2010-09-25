Елена Комарова sferalitsferalit
62 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Вначале было Слово : глубокий рерайтинг, копирайтинг, стихи на заказ .
Предлагаю услуги по написанию поздравительных стихов по любой тематике . Образцы работ на моем авторском сайте www.pegasnazakaz.ru
Публикуюсь на стихи.ру : http://www.stihi.ru/avtor/02091961
Ведение деловой переписки .
Глубокий рерайтинг , копирайтинг .
Написание предложений для рассылок .
Рекламные тексты .
Переводы с польского языка .
Телефон для связи : 8 903 474 16 90 , 8 863 262 42 83 .
Скайп : papaslava2007
Писать: [email protected]
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